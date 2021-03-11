الزميل عبدو الحلو يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الزميل في قناة الـ"OTV" عبدو الحلو بعيد ميلاده محاطاً بافراد عائلته.

وعلى عكس السنوات الماضية، لم يحتفل الحلو بالمناسبة مع الزملاء والزميلات بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.