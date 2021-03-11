أفراح ومناسبات

الزميل عبدو الحلو يحتفل بعيد ميلاده

Lebanon 24
11-03-2021 | 21:21
A-
A+
Doc-P-802116-637510946355255795.jpg
Doc-P-802116-637510946355255795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل الزميل في قناة الـ"OTV" عبدو الحلو بعيد ميلاده محاطاً بافراد عائلته.
وعلى عكس السنوات الماضية، لم يحتفل الحلو بالمناسبة مع الزملاء والزميلات بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.
 
 
مواضيع ذات صلة
فهمي يدق ناقوس الخطر: لبنان مكشوف ومفتوح على كل الاحتمالات!
lebanon 24
12/03/2021 00:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قلقون من التطورات في لبنان ومن حق اللبنانيين أن تكون لهم حكومة تجري إصلاحات
lebanon 24
12/03/2021 00:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الاقتصاد اللبناني في أزمة بسبب الفساد
lebanon 24
12/03/2021 00:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية في تصريحات جريئة: "العنف ضدّ المرأة متجذر في مجتمعاتنا"
lebanon 24
12/03/2021 00:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدو الحلو

لبنان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
11:22 | 2021-03-10
10:47 | 2021-03-10
15:40 | 2021-03-09
14:20 | 2021-03-09
17:15 | 2021-02-06
11:57 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website