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أفراح ومناسبات
الزميل عبدو الحلو يحتفل بعيد ميلاده
Lebanon 24
11-03-2021
|
21:21
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احتفل الزميل في قناة الـ"OTV" عبدو الحلو بعيد ميلاده محاطاً بافراد عائلته.
وعلى عكس السنوات الماضية، لم يحتفل الحلو بالمناسبة مع الزملاء والزميلات بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.
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