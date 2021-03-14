أفراح ومناسبات

هكذا احتفل سكان الميناء بكرنفال الزامبو السنوي..

Lebanon 24
14-03-2021 | 17:13
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احتفل سكان مدينة الميناء بكرنفال "الزامبو" السنوي في بداية موسم الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

بدأ الاحتفال بدهن الأجسام والوجوه باللون الأسود المصنوع من مادة الفحم والمغرة إضافة إلى اللونين الأحمر والأصفر، ولبس المشاركون الزي الافريقي من تنانير ورقية وقبعات ملونة من الريش، وحملوا العصي، ومن ثم جابوا الشوارع والاحياء القديمة على وقع قرع الطبول والمزمار ووسط أغاني الزامبو والرقصات الغريبة عن عاداتنا العربية والقريبة من الرقصات الافريقية والبرازيلية.

وفي الختام غطس المشاركون في بحر الميناء، وعمدوا الى تنظيف أجسادهم رغم تدني حرارة مياه البحر.

وأكد أحد المشاركين أن "مهرجان الزامبو يقام سنويا قبل موعد الصوم لدى الطوائف الشرقية، ولكن ليس له علاقة بأي معتقدات دينية، بل هو مجرد عادات وتقاليد عرفها أبناء المدينة منذ أوائل القرن الماضي وتوارثوها عن أجدادهم ولا يزالون، ويشارك فيه أبناء المدينة من كل الاعمار والطوائف".
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