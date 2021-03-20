أفراح ومناسبات

يوم ترفيهي وتثقيفي لقطاع العزم في طرابلس

Lebanon 24
20-03-2021 | 12:39
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 أقام القطاع الصحي الاجتماعي في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، لمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان وتزامنا مع عيد الطفل، نشاطا ترفيهيا وتثقيفيا بعنوان "سعادتكم بعزم أطفالكم"، في مركز الجمعية في باب الرمل - طرابلس، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا من توزيع كمامات وتعقيم.

وكان تلقيح للأطفال، ومحاضرة عن أهمية المحافظة على سلامة الفم والاسنان. ووزعت الهدايا على الأطفال.
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