إحتفال في عيدي الام والطفل في حديقة الملك فهد طرابلس

نظمت جمعية المرأة الشمالية بالتعاون مع بلدية طرابلس، حملة تبرع بالألبسة الولادية والألعاب للاطفال، لمناسبة عيدي الام وطفل، وذلك في حديقة الملك فهد في طرابلس وبمشاركة رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق.

وقدم أطفال الجمعية وصلات فنية من وحي المناسبتين.

يمق

والقى يمق كلمة نوه فيها ب "دور الام والطفل في المجتمع، وغرسها القيم والأخلاق والرجولة"، وأكد ان "الأم لعبت دورا ايجابيا في الحياة الاجتماعية والسياسية في طرابلس، ولها بصمات واضحة في مختلف نواحي الحياة".

زمتر

من جهتها، اعتبرت رئيسة الجمعية ميسون زمتر ان " الاحتفال بالام والطفل في طرابلس، تأكيد ل"اهمية المرأة ودورها في بناء الاوطان والاجيال، وهذه اللفتة المميزة بمشاركة بلدية طرابلس تأتي في إطار بلسمة الجروح، ورفع الهموم عن كاهل الطفولة وللأمهات في آنٍ معا".