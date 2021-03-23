كتاب جديد للاديبة والشاعرة ماري تيريز فرّا

صدر للاديبة والشاعرة ماري تيريز فرا كتاب جديد بعنوان"بيروت يا عشقي" ضمنته مجموعة قصائد عن بيروت والحب وذكريات الطفولة والصبا اضافة الى خواطر شخصية عن حياتها في بيروت ايام العز.والكتاب يقع في 137 صفحة من القياس الوسط وهو صادر عن دار نلسن وهو السادس لها بعد "لبنان حكم وعبر، همسات عابرة سبيل، محطات من قطار الزمن، تغريدات الصبا، منجل الحصاد".وكانت السيد فرّا قد كتبت بعد انفجار مرفأ بيروت قصيدة تروي معاناة المدينة والايمان بنهوضها من جديد ، وقد غنّتها المطربة ميشلين خليفة وقدمتها على طريقة الفيديو كليب عبر شاشات التلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.وفي الكتاب الجديد كتبت" بكت مدينتي ، بل اجهشت بالبكاء ، لأنها لا تحسن العيش الا بالحب والتألق والبريق . بيروت فاتنة هوليوودية دحرجوها على ابواب الجحيم".