افتتاح نادي الدحني في أبي سمراء

افتتح رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، نادي ومسبح الدحني الرياضي في أبي سمراء، في احتفال رعاه صاحب القرية البيئية بدر حسون، وحضره رئيس الاتحادين العربي والأسيوي نائب رئيس اللجنة الألومبية برام ارجان سامي قبلاوي ومهتمون.

بعد النشيد الوطني، قص يمق الشريط التقليدي، وكانت كلمات ليمق وحسون وقبلاوي، شددت على أهمية الرياضة ودورها الإيجابي في صقل المواهب وعلى أن طرابلس كانت وستبقى موئلا للنجاح والتفوق".

بعد ذلك، جال الحضور في النادي.