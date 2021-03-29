أفراح ومناسبات

"مريض السكري في رمضان" عنوان محاضرة لقطاع العزم للرعاية الصحية

Lebanon 24
29-03-2021 | 14:20
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نظم قطاع العزم للرعاية الصحية  الاجتماعية محاضرة توعوية بعنوان "مريض السكري في رمضان" وذلك في مقر جمعية العزم والسعادة الاجتماعية في باب الرمل طرابلس.

المحاضرة تناولت نصائح وإرشادات للصائمين الذين يعانون من مرض السكري حتى لا يتسبب هذا المرض بمضاعفات قد تزيد من اخطاره على الصائم شرط التقيد بتوجيهات الطبيب المتابع.

وياتي هذا النشاط الصحي انطلاقا من اهداف القطاع  الأساسية وانطلاقا من اهمية تقديم التوعية الصحية الأولية بجودة عالية ولنشر الوعي والتثقيف الصحي لدى افراد المجتمع.

 وفي أعقاب ذلك اجريت فحوصات طبية للمشاركين.
 
 
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