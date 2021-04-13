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أفراح ومناسبات
جبران خليل جبران... "هذا الرجل من لبنان"
Lebanon 24
13-04-2021
|
06:15
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في الذكرى التسعين لغياب جبران خليل جبران (1883 ــ 1931)، أصدر الشاعر هنري زغيب كتابه الجديد «هذا الرجل من لبنان»، عن منشورات «مركز التراث اللبناني» في «الجامعة اللبنانية الأميركية». يقع الكتاب في 600 صفحة، تنقسم إلى ثلاثة أجزاء.
الأوّل هو ترجمة كتاب «هذا الرجل من لبنان» للشاعرة الأميركية باربرا يونغ، صديقة جبران التي عاشت معه في محترفه آخر سبع سنوات، وكتبت أدق التفاصيل عن يومياته ومزاجه وطبعه وحالاته في جلسات التأليف، وكيف أملى عليها آخر مؤلّفاته. وبعد وفاته سافرت إِلى لبنان، حيث وضعت كتابَها الشهير «هذا الرجل من لبنان».
أما القسم الثاني، فعبارة عن كتابات عن جبران صدرت في نيويورك بعد وفاته، بينها: مأتمه في بوسطن ونقل رفاته إِلى لبنان، وندوات لاحقة حول كتاباته ولوحاته، وذكريات رفاقه عنه في «الرابطة القلمية»، ووصْف «صومعته» في نيويورك، وانكشاف رسائل الحب بينه وبين ماري هاسكل، وقصائد لجبران بالإِنكليزية غير منشورة (مع ترجمتها)، ومعلومات موثقة عن دير مار سركيس وكيفية تحويله متحفاً وضريحاً، فضلاً عن مسرحيتين بالإِنكليزية غير معروفتين له، ومعلومات جديدة عن فرجينيا حلو مكتشفة رسائل جبران وماري هاسكل في جامعة نورث كارولاينا، ومقال جديد غير معروف لميخائيل نعيمة عن «النبي»، وكتابات ونُصوص أخرى بالإِنكليزية والعربية غير معروفة لجبران وعنه. يضم القسم الثالث حوالى 100 صورة ووثيقة جديدة عن جبران تصدر للمرة الأولى، منها طبعات كتبه العربية الأولى، وبطاقة أميركية رسمية تثبت أنه لم يطلب الجنسية الأميركية، وصور فوتوغرافية وثائقية غير معروفة.
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