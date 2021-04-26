الوكالة الجامعية الفرنكوفونية أطلقت جائزة الكتابات الشابة 2021

أعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط في بيان، ان

دجايلي أمادو أمل، الروائية الفائزة بجائزة غونكور خيار الشرق 2020، تترأس لجنة تحكيم النسخة الثالثة لجائزة "الكتابات الشابّة" 2021 التي ينظّمها راديو فرنسا الدولي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وتهدف هذه المسابقة المرتبطة بالإبداع الأدبي إلى تعزيز الكتابة والمطالعة باللغة الفرنسية من خلال الرواية القصيرة. كما ترمي إلى اكتشاف مواهب جديدة متيحة لعشاق الكتابة والأدب فرصة تعرف الجمهور الى مواهبهم.

وهي تتوجه إلى الطلاب الفرنكوفونيين أينما وجدوا في العالم شرط أن تراوح اعمارهم بين 18 و29 سنة وأن يكونوا مسجلين في إحدى الجامعات الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية والبالغ عددها 1,007 مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي حول العالم، أو في المؤسسة المتخصصة للفرنكوفونية للإدارة والتنظيم.

يتعين على الشباب الراغبين في المشاركة أن يرسلوا، ضمن مهلة أقصاها 25 أيار 2021، روايةً خيالية من 8,000 حرف (بما في ذلك الفراغات) تبدأ بالجملة التالية: "أنا مختلف (مختلفة). لطالما كنت كذلك. ولطالما نظرت إلي أمي كما ولو أنني كائن فضائي"، علما ان هذه الجملة مستخرجة من رواية Les Impatientes (دار إيمانويل كولاس للنشر) لدجايلي أمادو أمل، الفائزة بجائزة غونكور للتلامذة الثانويين للعام 2020 وبجائزة غونكور خيار الشرق (والمملكة المتحدة ايضا)، ورئيسة لجنة التحكيم لنسخة 2021 الراهنة.

وسيتم اختيار المؤلفات الفائزة من قبل القراء من جهة، ومن قبل لجنة تحكيم من الخبراء والمهنيين الذين لديهم ارتباط وثيق بالفرنكوفونية من جهة أخرى.

اما قراءة النصوص والتصويت عليها على الإنترنت فمفتوح لغاية 6 تموز.

ويربح الفائز بجائزة لجنة التحكيم رحلةً ثقافية إلى الخارج، فيما يحصل الفائز بجائزة الجمهور على مجموعة هدايا ثقافية وأدبية.

للمشاركة في جائزة الكتابات الشابة:

الاطلاع على كافة التفاصيل على موقع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية

Infos - Jeunes ?critures AUF RFI - 2021 - Short ?dition (short-edition.com)

تجدر الاشارة الى انه يتم تسلم الطلبات لغاية 25 أيار/ مايو 2021، منتصف الليل (بتوقيت باريس)".