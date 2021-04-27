أفراح ومناسبات

افتتاح المعرض الصناعي الافتراضي الاول الخميس المقبل

Lebanon 24
27-04-2021 | 08:45
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تنظم منصة Cedar Oxygen معرضها الصناعي الإفتراضي الاول "صنع في لبنان" لترويج المنتجات اللبنانية ومساعدة الصناعيين على توسيع قدراتهم التصديرية عبر عرض منتجاتهم لموردين عالميين وتقديمهم لنظرائهم الاوروبيين، بعد غد الخميس، بين التاسعة صباحا والخامسة عصرا، وذلك بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان IDAL والسفارة اللبنانيّة في فرنسا.

يفتتح اللقاء بكلمة لمدير عام المنصة الكسندر حرقوص، يليها كلمة لرئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل وسفير اسبانيا في لبنان خوسي ماريا فيري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" الدكتور مازن سويد.

وتقام في فترة بعد الظهر 3 حلقات حوار تناقش الاولى فرص القطاعات الصناعية اللبنانية، وتطرح الثانية موضوع العلاقات التجارية وفرص الاستيراد والتصدير مع اسبانيا وإيطاليا وفنلندا، وتبحث حلقة الحوار الثالثة في دور الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين في دعم الصناعيين اللبنانيين.

تسجيل المشاركة عبر موقع www.cedaroxygen.vfairs.com

 

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