أفراح ومناسبات

"حرب لبنان ذكرى وعبر" في مؤتمر فني ثقافي

Lebanon 24
27-04-2021 | 23:08
A-
A+
Doc-P-817470-637551872745901915.jpg
Doc-P-817470-637551872745901915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت فيفيان حداد في "الشرق الأوسط": في 13 نيسان من كل عام، يستعيد اللبنانيون ذكرى مريرة عاشوها في عام 1975، يوم اندلاع الحرب الأهلية. هذا التاريخ الذي لم ينسه اللبنانيون رغم مرور نحو 46 عاماً، لا يزالون يحيونه ويسلطون الضوء عليه من باب التوعية. فالحروب تعد أقسى ما يمكن أن تتعرض له الإنسانية، وينتج عنها ضحايا وشهداء وفقر وحقد وكره وشرذمة شعوب، يلزمها سنوات طويلة لإعادة اللحمة إليها.

 

وفي هذا الموضوع ينظم المركز الدولي لعلوم الإنسان في مدينة جبيل، وبرعاية منظمة اليونيسكو (Cish - unesco)، مؤتمراً ثقافياً وفنياً على مدى يومي 28 و29 نيسان الجاري. ويتضمن نشاطات مختلفة ومن بينها معرض ماريا شختورة للصور الفوتوغرافية، ونقاشات تدور حول طاولات مستديرة مع مؤرخين لبنانيين.

 

وتشير مديرة المركز دارين صليبا أبو شديد، إلى أنّ الهدف من إقامة هذا المعرض هو توعية جيل الشباب حول مخاطر الحرب. وكذلك تذكير الأجيال التي عاشت المعارك بمدى قساوتها، كي لا ينسوها ويورثونها إلى أولادهم.

 

 

ويفتتح المؤتمر بجلسة تحمل عنوان «دور ذاكرة الحرب، لماذا نتذكر؟ مع رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني. فيما يتحدث دكتور أوهانيس جيوكجيان وهو أستاذ محاضر في الجامعة الأميركية عن كيفية بناء السلام والثقة بين مجتمع منقسم ونظام طائفي.

 

ويطل المؤتمر على الفتن الأهلية في الكتب المدرسية، من خلال نقاش يجري في الجلسة الثانية من المؤتمر، يديره دكتور مروان أبي فاضل مدير كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. ومن الموضوعات التي يتم التطرق إليها أيضاً في هذا الحدث، مشكلة لبنان السياسية، وشروط السلم الأهلي للغد.

 

فيما تتألف نشاطات اليوم الثاني من طاولات مستديرة، يشارك فيها الشيخ حامد صالح، حول أهمية الحوار والسلام وحقوق الإنسان في بناء الدولة. ودكتور ريتشارد كابلان أستاذ العلاقات الدولية في كلية أوكسفورد البريطانية، الذي سيتحدث عن إدارة الصراع وكيفية بناء السلام. ويشارك أيضاً في المؤتمر كل من بريجيت شبلر رئيسة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، وكريستوف ديوارتس الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل. فيما يتحدث البروفسور أنطوان مسرة عن علم النفس التاريخي والتحليل النفسي في علاج لبنان.

 

ويقام بموازاة المؤتمر معرض للصور الفوتوغرافية لماريا شختورة يستمر لغاية 21 أيار. ويتناول هذه الذكرى ضمن مجموعة صور التقطتها شختورة بين أعوام 1975 و1978. وتضمنتها إحدى كتبها التي صدرت في تلك الفترة بعنوان "حرب الغرافيتي".

 

ويعرض المؤتمر في المناسبة فيلماً وثائقياً مدته نحو 30 دقيقة صورته ماريا شختورة أيام الحرب بعنوان "الخط الأخضر".  

المصدر: الشرق الأوسط
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:45 | 2021-04-27
09:58 | 2021-04-26
10:52 | 2021-04-21
23:15 | 2021-04-12
02:00 | 2021-04-11
08:01 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website