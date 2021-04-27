"حرب لبنان ذكرى وعبر" في مؤتمر فني ثقافي

كتبت فيفيان حداد في "الشرق الأوسط": في 13 نيسان من كل عام، يستعيد اللبنانيون ذكرى مريرة عاشوها في عام 1975، يوم اندلاع الحرب الأهلية. هذا التاريخ الذي لم ينسه اللبنانيون رغم مرور نحو 46 عاماً، لا يزالون يحيونه ويسلطون الضوء عليه من باب التوعية. فالحروب تعد أقسى ما يمكن أن تتعرض له الإنسانية، وينتج عنها ضحايا وشهداء وفقر وحقد وكره وشرذمة شعوب، يلزمها سنوات طويلة لإعادة اللحمة إليها.

وفي هذا الموضوع ينظم المركز الدولي لعلوم الإنسان في مدينة جبيل، وبرعاية منظمة اليونيسكو (Cish - unesco)، مؤتمراً ثقافياً وفنياً على مدى يومي 28 و29 نيسان الجاري. ويتضمن نشاطات مختلفة ومن بينها معرض ماريا شختورة للصور الفوتوغرافية، ونقاشات تدور حول طاولات مستديرة مع مؤرخين لبنانيين.

وتشير مديرة المركز دارين صليبا أبو شديد، إلى أنّ الهدف من إقامة هذا المعرض هو توعية جيل الشباب حول مخاطر الحرب. وكذلك تذكير الأجيال التي عاشت المعارك بمدى قساوتها، كي لا ينسوها ويورثونها إلى أولادهم.

ويفتتح المؤتمر بجلسة تحمل عنوان «دور ذاكرة الحرب، لماذا نتذكر؟ مع رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني. فيما يتحدث دكتور أوهانيس جيوكجيان وهو أستاذ محاضر في الجامعة الأميركية عن كيفية بناء السلام والثقة بين مجتمع منقسم ونظام طائفي.

ويطل المؤتمر على الفتن الأهلية في الكتب المدرسية، من خلال نقاش يجري في الجلسة الثانية من المؤتمر، يديره دكتور مروان أبي فاضل مدير كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. ومن الموضوعات التي يتم التطرق إليها أيضاً في هذا الحدث، مشكلة لبنان السياسية، وشروط السلم الأهلي للغد.

فيما تتألف نشاطات اليوم الثاني من طاولات مستديرة، يشارك فيها الشيخ حامد صالح، حول أهمية الحوار والسلام وحقوق الإنسان في بناء الدولة. ودكتور ريتشارد كابلان أستاذ العلاقات الدولية في كلية أوكسفورد البريطانية، الذي سيتحدث عن إدارة الصراع وكيفية بناء السلام. ويشارك أيضاً في المؤتمر كل من بريجيت شبلر رئيسة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، وكريستوف ديوارتس الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل. فيما يتحدث البروفسور أنطوان مسرة عن علم النفس التاريخي والتحليل النفسي في علاج لبنان.

ويقام بموازاة المؤتمر معرض للصور الفوتوغرافية لماريا شختورة يستمر لغاية 21 أيار. ويتناول هذه الذكرى ضمن مجموعة صور التقطتها شختورة بين أعوام 1975 و1978. وتضمنتها إحدى كتبها التي صدرت في تلك الفترة بعنوان "حرب الغرافيتي".

ويعرض المؤتمر في المناسبة فيلماً وثائقياً مدته نحو 30 دقيقة صورته ماريا شختورة أيام الحرب بعنوان "الخط الأخضر".