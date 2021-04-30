ورشة عمل عن كتابة المشاريع في رأس بعلبك

أقام منتدى رأس بعلبك ورشة عمل بعنوان "كتابة المشاريع وصياغتها وسبل تمويلها"، حاضر فيها المدرب أنطون أندريا، وشارك فيها مندوبون عن الجمعيات النسائية والشبابية والأندية الرياضية، مع الحفاظ على الصحة العامة واتخاذ كل التدابير الوقائية من كورونا.

وهذا النشاط ضمن إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة وآليات الاستقرار والتنمية المحلية، المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"حركة السلام الدائم" بالتعاون مع بلدية رأس بعلبك وبتمويل من المملكة المتحدة.