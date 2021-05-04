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أفراح ومناسبات
معوض يوقع مذكرة تفاهم بين مؤسسة رينه معوض ومستشفى الحريري الجامعي
Lebanon 24
04-05-2021
|
07:25
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وقع الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة رينه معوض" النائب السابق ميشال معوض والمدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المؤسسة والمستشفى، لا سيما تأمين الدعم الصحي والاجتماعي والتنموي استجابة لمكافحة فيروس كورونا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وذلك في احتفال قدمت في خلاله المؤسسة مساعدات ومستلزمات طبية، في إطار برنامج توزيع المستلزمات الطبية على نحو 50 مستشفى ومركزا صحيا بقيمة أكثر من 3 مليون و500 ألف دولار أميركي مع مختلف الشركاء، ضمن مبادرة "معا لمحاربة كورونا".
معوض
وتحدث معوض، فأكد أن "مذكرة التفاهم والعمل الذي نقوم به مع مستشفى رفيق الحريري الجامعي، هو جزء من استراتيجية مؤسسة رينه معوض لمواجهة وباء كورونا، التي تهدف بشكل أساسي إلى مساندة القطاع الاستشفائي في لبنان وتجهيزه".
وقال: "لقد استطعنا مع شبكة من الشركاء من الانتشار اللبناني من جهة، من المؤسسات الدولية غير الحكومية والمؤسسات المانحة، من القطاع الخاص اللبناني، أن نقدم لأكثر من 50 مستشفى ومركزا صحيا في كل لبنان، من تجهيزات ومعدات ومستلزمات طبية تخطت قيمتها 3 مليون و500 ألف دولار لمساندة القطاع الاستشفائي الذي يواجه تحدي وباء كورونا، والتحدي في لبنان أصعب بكثير من أي بلد في العالم، إذ نواجهه في ظل انهيار اقتصادي مالي واجتماعي".
واعتبر أن "أي مواطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يفكر بمواجهة وباء كورونا، يأتي على ذهنه ولسانه أول اسم وهو مستشفى رفيق الحريري الجامعي والدكتور فراس الأبيض وكل فريق المستشفى إدارة وممرضين وممرضات وأطباء"، محييا "التضحيات التي يقدمها المستشفى والقطاع الطبي والاستشفائي بشكل عام"، مشيرا الى أن "هذه المرحلة أكدت أن العمل في القطاع الاستشفائي هو رسالة وليس مهنة. وهذا المستشفى مثال على أن إرادة إدارة القطاع العام هو الحل".
وشكر معوض "شركاء مؤسسة معوض للدعم الذي يقدمونه ونحيي جهودهم، لا سيما Project Hope، خصوصا أن هذه المساعدات تأتي من القلب"، وعدد كل من شارك في مكافحة الوباء "American Task Force for Lebanon" برئاسة اد غبريال وPeople to People Aid و Lebanon Relief Project و Fondacion Centro Libanes التي معها تعيد مؤسسة رينه معوض تأهيل العناية الفائقة في المستشفى اللبناني الجامعي الجعيتاوي، واشكر مؤسسة ديما لوضعها مستودعاتها بتصرف المؤسسة".
وختم معوض: "لو لم تكن هذه الشبكة المتكاملة لما كنا استطعنا أن نقوم بالعمل الذي نقوم به".
الابيض
وشكر الدكتور الأبيض مؤسسة رينه معوض على "الدعم الذي تقدمه لمستشفى رفيق الحريري الجامعي"، وتحدث عن "الدور الأساسي الذي تقوم به المستشفى، أكان من ناحية مساندة الناس المعوزين أو من ناحية مكافحة جائحة الكورونا"، وقال: "لولا الدعم الذي يأتينا من لبنان ومن خارجه، لما كنا استطعنا أن نكمل في أداء دورنا، وما من شك أن الدعم الذي تقدمه مؤسسة رينه معوض مهم جدا من أجل الاستمرار أداء واجبنا".
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