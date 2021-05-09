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حملة لتنظيف شاطئ عدلون

Lebanon 24
09-05-2021 | 08:34
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أقيمت حملة لتنظيف شاطئ عدلون (عين أبو العواميد)، بمشاركة بلدية عدلون و"يوميات المحيط"، و"جمعية شعاع البيئة"، و"الجنوبيون الخضر"، GEM ومجموعة شباب ناشطين في عدلون، برعاية اتحاد بلديات ساحل الزهراني.

وأكد رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر "أهمية الشاطئ الجنوبي وضرورة الاهتمام به، خصوصا وأنه يؤمن مصدر رزق أساسيا لشريحة من المواطنين، يضاف الى أنه يشكل ملاذا في الصيف للعائلات من خلال المسبح المجاني، كما أن هذا الشاطئ الجنوبي يشكل ثروة حقيقية بيئية، فهو موطن للكائنات البحرية والسلاحف التي تعتمده موطنا لها، ويشكل أيضا ثروة ثقافية من خلال الآثار الموجودة، والتي تعود لحقبات تاريخية طويلة".

ونوه مطر ب "الدور الذي تلعبه الجمعيات المحلية والدولية لمعالجة تلوث الشاطئ، بهدف الحفاظ على الثروة البحرية والشاطئ".

وختاما، ناشد مطر الدولة أن "تولي الاهتمام اللازم بهذه الشواطئ، وأن تدعم هذه الانشطة البيئية التي هي جزء لا يتجزأ من ثروة لبنان".
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