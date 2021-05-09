24
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أفراح ومناسبات
حملة لتنظيف شاطئ عدلون
Lebanon 24
09-05-2021
|
08:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقيمت حملة لتنظيف شاطئ عدلون (عين أبو العواميد)، بمشاركة بلدية عدلون و"يوميات المحيط"، و"جمعية شعاع البيئة"، و"الجنوبيون الخضر"، GEM ومجموعة شباب ناشطين في عدلون، برعاية اتحاد بلديات ساحل الزهراني.
وأكد رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر "أهمية الشاطئ الجنوبي وضرورة الاهتمام به، خصوصا وأنه يؤمن مصدر رزق أساسيا لشريحة من المواطنين، يضاف الى أنه يشكل ملاذا في الصيف للعائلات من خلال المسبح المجاني، كما أن هذا الشاطئ الجنوبي يشكل ثروة حقيقية بيئية، فهو موطن للكائنات البحرية والسلاحف التي تعتمده موطنا لها، ويشكل أيضا ثروة ثقافية من خلال الآثار الموجودة، والتي تعود لحقبات تاريخية طويلة".
ونوه مطر ب "الدور الذي تلعبه الجمعيات المحلية والدولية لمعالجة تلوث الشاطئ، بهدف الحفاظ على الثروة البحرية والشاطئ".
وختاما، ناشد مطر الدولة أن "تولي الاهتمام اللازم بهذه الشواطئ، وأن تدعم هذه الانشطة البيئية التي هي جزء لا يتجزأ من ثروة لبنان".
الأكثر قراءة
توقع خطير من ليلى عبد اللطيف.. ما القصة؟
Lebanon 24
توقع خطير من ليلى عبد اللطيف.. ما القصة؟
03:30 | 2021-05-09
09/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها
Lebanon 24
هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها
02:00 | 2021-05-09
09/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا أخطر ما قاله لودريان
Lebanon 24
هذا أخطر ما قاله لودريان
01:15 | 2021-05-09
09/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا إطلالتها المثيرة
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا إطلالتها المثيرة
03:00 | 2021-05-09
09/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:14 | 2021-05-09
09/05/2021 02:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
07:34 | 2021-05-09
إطلاق حملة تشجير في زحلة ومناطق بقاعية
10:50 | 2021-05-07
جميعة "سوشيل واي" تتحدى الصعوبات.. تقليد سنوي في تكريم عمال النظافة
10:42 | 2021-05-04
حفل تكريمي في صور للشهداء الهولنديين في لبنان
07:25 | 2021-05-04
معوض يوقع مذكرة تفاهم بين مؤسسة رينه معوض ومستشفى الحريري الجامعي
09:48 | 2021-04-30
ورشة عمل عن كتابة المشاريع في رأس بعلبك
23:08 | 2021-04-27
"حرب لبنان ذكرى وعبر" في مؤتمر فني ثقافي
فيديو
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
Lebanon 24
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
02:00 | 2021-05-09
09/05/2021 20:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
00:00 | 2021-05-09
09/05/2021 20:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
08:00 | 2021-05-08
09/05/2021 20:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact