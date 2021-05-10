أفراح ومناسبات

إطلاق تجمّع التكنولوجيا الفرنسي Communauté French Tech في لبنان

Lebanon 24
10-05-2021 | 02:54
A-
A+
Doc-P-821260-637562372495120256.jpg
Doc-P-821260-637562372495120256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

التجمّع التكنولوجي الفرنسي هو مبادرة ريادية ذات امتداد عالمي. يتكوّن التجمّع من 108 مجموعات تكنولوجية  فرنسية ومحلّية، موجودة في فرنسا وعلى الصعيد الدولي.

أصبح لبنان أخيراً جزءاً من هذه الشبكة. وأُعلن الأسبوع الماضي ذلك، الوزير الفرنسي للتكنولوجيا الرقمية سيدريك أو.

اختيرت بيروت إلى جانب الجزائر وإسطنبول وأتلانتا وميونيخ وشيكاغو. هذه المجتمعات عقد تجمع بين مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والموظفين، وأصحاب المصلحة الذين يدورون في بيئة الشركات الناشئة. الهدف هو تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات في إطار الشركات الناشئة وتطوّرها، وعقد اجتماعات تنسيقية.

يشارك أعضاء تجمّع French Tech في وضع رؤية العمل العامّ للتجمّع، ويقومون بدور رائد في تحقيق أهدافها على النطاق الدولي، من خلال مجتمعاتهم المحلّية. سيساهم اسم French Tech لرجال الأعمال بتطوير نشاطاتهم محلياً وعالمياً.

اختيار بيروت يضع المدينة بين الجهات الدوليّة الفاعلة لريادة الأعمال.

في لبنان، أسّس التجمّع مجموعة من روّاد الأعمال المعروفين: جهاد بيطار (Perfumastic) ، هلا لبكي (Shahiya)، أودري نكد (Ostaz by Synkers)، زين رشيدي (Topotrade)، إيلي روحانا (Compost Baladi)، بول دياب (Augmental) ، وسليم ياسمين (209 Lebanese Wine)، بدعم من تانا حيدر وسابين حبيبيان اللتين تساعدان في تعزيز أنشطة علامة.

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:34 | 2021-05-09
07:34 | 2021-05-09
10:50 | 2021-05-07
10:42 | 2021-05-04
07:25 | 2021-05-04
09:48 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website