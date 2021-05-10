إطلاق تجمّع التكنولوجيا الفرنسي Communauté French Tech في لبنان

التجمّع التكنولوجي الفرنسي هو مبادرة ريادية ذات امتداد عالمي. يتكوّن التجمّع من 108 مجموعات تكنولوجية فرنسية ومحلّية، موجودة في فرنسا وعلى الصعيد الدولي.

أصبح لبنان أخيراً جزءاً من هذه الشبكة. وأُعلن الأسبوع الماضي ذلك، الوزير الفرنسي للتكنولوجيا الرقمية سيدريك أو.

اختيرت بيروت إلى جانب الجزائر وإسطنبول وأتلانتا وميونيخ وشيكاغو. هذه المجتمعات عقد تجمع بين مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والموظفين، وأصحاب المصلحة الذين يدورون في بيئة الشركات الناشئة. الهدف هو تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات في إطار الشركات الناشئة وتطوّرها، وعقد اجتماعات تنسيقية.

يشارك أعضاء تجمّع French Tech في وضع رؤية العمل العامّ للتجمّع، ويقومون بدور رائد في تحقيق أهدافها على النطاق الدولي، من خلال مجتمعاتهم المحلّية. سيساهم اسم French Tech لرجال الأعمال بتطوير نشاطاتهم محلياً وعالمياً.

اختيار بيروت يضع المدينة بين الجهات الدوليّة الفاعلة لريادة الأعمال.

في لبنان، أسّس التجمّع مجموعة من روّاد الأعمال المعروفين: جهاد بيطار (Perfumastic) ، هلا لبكي (Shahiya)، أودري نكد (Ostaz by Synkers)، زين رشيدي (Topotrade)، إيلي روحانا (Compost Baladi)، بول دياب (Augmental) ، وسليم ياسمين (209 Lebanese Wine)، بدعم من تانا حيدر وسابين حبيبيان اللتين تساعدان في تعزيز أنشطة علامة.