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أفراح ومناسبات
زينة جرادي تحتفل بنجاح روايتها " سجينة بين قضبان الزمن "
Lebanon 24
28-05-2021
|
06:07
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إحتفلت الأديبة والاعلامية الدكتورة زينة جرادي في وسط بيروت عاصمة الثقافة والحضارة بنجاح روايتها الاولى " سجينة بين قضبان الزمن " ( دار المؤلف ) التي أبهرت القراء إبتداءً من لبنان وطن الابجدية والثقافة الى كافة الدول العربية وبلاد الاغتراب ، حيث أن الرواية تجسد واقع إمرأة مسجونة بين قضبان الحرية ومضطهدة وأمومتها مسلوبة منها .
بحضور سعادة سفير كولومبيا بالشرق الاوسط الاستاذ إيلي الترك وعدد من أهل الصحافة والاعلام ومن الاصدقاء قام مدير عام ورئيس تحرير موقع خبر عاجل الاعلامي زكريا فحّام بمفاجأة خاصة للأديبة زينة جرادي ، حيث جمع عدداً متواضعاً من الاحبة متداركاً ظروف وباء كورونا ليحتفلوا معها بنجاح روايتها ضمن سهرة عشاء في " قهوة عزمي " وإلتف الحضور حول زينة مهنئاً بنجاحها ومباركاً لها بهذا الانجاز الكبير ، خلال السهرة تمّ قطع قالب الحلوة الذي زُيّن بصورة غلاف الرواية من ثمَ قام فحّام بتسليمها درعاً تكريمياً بإسم أسرة خبر عاجل لنجاحها بعملها الاول .
من أسرة موقعنا نبارك للأديبة والاعلامية الدكتورة زينة جرادي إطلاق روايتها " سجينة بين قضبان الزمن " ونهنئها على الاصداء الايجابية والمزيد من التقدم والنجاح .
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