أفراح ومناسبات

"معرض الفنّ الجريح" يحطّ في صيدا بعد بيروت.. وعجلته لن تتوقف

Lebanon 24
28-05-2021 | 15:36
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في جوٍّ من الفنّ الممزوج بالألم والأمل، أقيم اليوم في "قصر دبانة" في صيدا "معرض الفنّ الجريح" الذي ينظمه بنك بيمو ش.م.ل. بالشراكة مع "كوميرشال إنشورنس" و"مؤسسة دبانه"، وذلك بعد محطته الأولى في الأشرفية (فيلا عودة)، على أن تُكمل عجلته طريقها في وقت لاحق نحو طرابلس وصوفر وغيرهما.
ويهدف هذا الحدث لنقل رسالة وهي أنّ لبنان بلدٌ لا يموت بفنّه وثقافته، وترسيخ جرح انفجار 4 آب في الذاكرة للنهوض بأمل متجدّد نحو مستقبل أفضل".
وتوزع 59 عملاً فنياً لـ35 فناناً في أروقة "قصر دبانة" في صيدا، وعُقد اليوم مؤتمر صحافي لإطلاق فعاليات معرض "الفنّ الجريح" (L'Art Blessé) الذي يفتح أبوابه اعتباراً من 1 حزيران المقبل وحتى 3 تموز 2021.
 
 
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