أفراح ومناسبات

رئيس بلدية زغرتا اهدن يدخل القفص الذهبي

Lebanon 24
31-05-2021 | 10:11
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احتفل رئيس بلدية زغرتا اهدن الاستاذ انطونيو سايد فرنجيه بزفافه على الانسة راي بيار الضاهر في كنيسة دير مار انطونيوس قزحيا في حضور اهل واصدقاء.
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