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أفراح ومناسبات
رئيس بلدية زغرتا اهدن يدخل القفص الذهبي
Lebanon 24
31-05-2021
|
10:11
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احتفل رئيس بلدية زغرتا اهدن الاستاذ انطونيو سايد فرنجيه بزفافه على الانسة راي بيار الضاهر في كنيسة دير مار انطونيوس قزحيا في حضور اهل واصدقاء.
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