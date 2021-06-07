أفراح ومناسبات

صور تحتفي... بزكي ناصيف

Lebanon 24
07-06-2021 | 23:56
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في 12 حزيران الحالي، تُقام الدورة الخامسة من "مهرجان صور الموسيقي الدولي"، بعنوان «تحية إلى زكي ناصيف»، بالتعاون مع برنامج زكي ناصيف للموسيقى في «الجامعة الأميركية في بيروت» و«نقابة محترفي الموسيقى». بعد صباح ووديع الصافي وفيروز وملحم بركات ونصري شمس الدين، يُحتفَى هذا العام بزكي ناصيف (1918 ــ 2004/ الصورة)، عبر برنامج يتضمّن عرض شريط وثائقي عن مسيرته المهنية، مع عروض موسيقية وغنائية، يحضر فيها الجمهور إمّا واقعياً أو افتراضياً.

 

ووفق المنظّمين، يهدف الحدث إلى الاحتفاء بالموسيقى العربية والعالمية، والإضاءة على رموز الفن، ودعم الفنانين الشباب، وإقامة جسر للتعاون بين الفرق العربية والأجنبية...

المصدر: الأخبار
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