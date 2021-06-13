تكريم زكي ناصيف في افتتاح مهرجان صور الموسيقي الدولي

افتتحت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح اسطنبولي"، الدورة الخامسة من "مهرجان صور الموسيقي الدولي" تحت شعار "تحية الى زكي ناصيف"، في المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة صور، في حضور الدكتور نبيل ناصيف، المستشار الثقافي في سفارة النرويج واره هوفدناك، وفد من المركز الثقافي الفرنسي والأهالي والطلاب.بدأ الاحتفال بمعرض للصور الفوتوغرافية والرسومات عن حياة زكي ناصيف وبفيلم وثائقي عن حياته ومسيرته الفنية، ثم قدمت أمسية موسيقية وغنائية بقيادة لبنان عون وعزفت فرقة "سيغال" معزوفات موسيقية من أرشيف زكي ناصيف.وأكد ناصيف أن "لهذا التكريم خصوصية كونه يأتي من تجربة فريدة في لبنان استطاع المبادرون لها تغيير الخارطة الثقافية وتأسيس المسرح الوطني اللبناني المجاني الذي يجمع كل لبنان ويبني تاريخا جديدا في الحركة الثقافية والفنية".من جهته أكد مؤسس المسرح الوطني اللبناني المجاني الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي "أهمية الاحتفاء بالراحل زكي ناصيف، بعدما كرمت الدورات السابقة للمهرجان فيروز ونصري شمس الدين وملحم بركات وصباح ووديع الصافي".وفي الختام، كرمت ادارة مسرح اسطنبولي عائلة الفنان الراحل وقدمت لنبيل ناصيف درعا تكريمية.