24
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أفراح ومناسبات
محاضرة حول الاهتمام بالنفس في مقرُ جمعية العزم
Lebanon 24
16-06-2021
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كيف أهتم بنفسي؟ كان عنوان محاضرة نظمها قطاع العزم للرعايّة الصحيّة والاجتماعيّة في قاعة المحاضرات في مركز جمعية العزم والسعادة الاجتماعيّة في باب الرمل طرابلس .
المحاضرة تناولت أنواع الاهتمام بالنفس منها البدنيّة والعاطفيّة و الاجتماعيّة الروحانيّة والتي ترتكز على توقف انتقاد النفس والأفكار السلبيّة والاستمتاع بالوقت مع الذات والأصدقاء وركزت على الأساليب العمليّة التي تعزز الثقة بالنفس وهي المطالعة و دورات التقويّة والأكل الصحيّ و الرياضة وزيادة الروابط العائليّة والابتعاد عن العلاقات السلبيّة.
الأكثر قراءة
ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدرس خياراته وهذا هو المتوقع
Lebanon 24
عون يدرس خياراته وهذا هو المتوقع
01:30 | 2021-06-16
16/06/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
16/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لبرّي: إلزَم حدودَك!
Lebanon 24
عون لبرّي: إلزَم حدودَك!
22:57 | 2021-06-15
15/06/2021 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:37 | 2021-06-16
16/06/2021 02:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
04:57 | 2021-06-14
الدكتور البزري: التحدي الذي يواجهه الطلاب هو تحدٍّ لبناء حياتهم ودولتهم
09:50 | 2021-06-13
تكريم زكي ناصيف في افتتاح مهرجان صور الموسيقي الدولي
02:00 | 2021-06-12
ظهرت كالأميرات.. زفاف ملوكي لجيسيكا عازار ومحمد صوفان ولحظات مؤثرة مع والدها أبكت العروس (فيديو)
12:59 | 2021-06-11
بكثير من الايمان الاب طوني الخولي ينعي أغلى الناس
06:41 | 2021-06-11
لبنان يستعدّ لاحتفال تطويب الراهبَيْن الكبوشيَيْن ملكي وصالح.. وهذه نبذة عن حياتهما
06:09 | 2021-06-09
اطلاق حملة خليك متفائل ضمن نشاطات اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي
فيديو
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-16
16/06/2021 20:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
16/06/2021 20:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 20:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact