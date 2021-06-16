محاضرة حول الاهتمام بالنفس في مقرُ جمعية العزم

كيف أهتم بنفسي؟ كان عنوان محاضرة نظمها قطاع العزم للرعايّة الصحيّة والاجتماعيّة في قاعة المحاضرات في مركز جمعية العزم والسعادة الاجتماعيّة في باب الرمل طرابلس .

المحاضرة تناولت أنواع الاهتمام بالنفس منها البدنيّة والعاطفيّة و الاجتماعيّة الروحانيّة والتي ترتكز على توقف انتقاد النفس والأفكار السلبيّة والاستمتاع بالوقت مع الذات والأصدقاء وركزت على الأساليب العمليّة التي تعزز الثقة بالنفس وهي المطالعة و دورات التقويّة والأكل الصحيّ و الرياضة وزيادة الروابط العائليّة والابتعاد عن العلاقات السلبيّة.