أفراح ومناسبات

محاضرة حول الاهتمام بالنفس في مقرُ جمعية العزم

Lebanon 24
16-06-2021 | 10:42
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كيف أهتم بنفسي؟ كان عنوان محاضرة نظمها قطاع العزم للرعايّة الصحيّة والاجتماعيّة في قاعة المحاضرات في مركز جمعية العزم والسعادة الاجتماعيّة في باب الرمل طرابلس .
المحاضرة تناولت أنواع الاهتمام بالنفس منها البدنيّة والعاطفيّة و الاجتماعيّة  الروحانيّة والتي ترتكز على توقف انتقاد النفس والأفكار السلبيّة والاستمتاع بالوقت مع الذات والأصدقاء وركزت على الأساليب العمليّة التي تعزز الثقة بالنفس وهي المطالعة و دورات التقويّة والأكل الصحيّ و الرياضة وزيادة الروابط العائليّة والابتعاد عن العلاقات السلبيّة.
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