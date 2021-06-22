ماجيستير في الاعلام بدرجة جيد جدا للزميلة ناتالي عيسى

ناقشت الاعلامية الزميلة ناتالي عيسى حميمص رسالة ماجستير في الاعلام والتواصل، عبر تقنية TEAMS في الجامعة الانطونية بعنوان: "الاخبار الكاذبة: عندما توضع سمعة السياسيين في دائرة الشك - دراسة حالة الوزير جبران باسيل" التي اعدتها باللغة الفرنسية بعنوان:« FAKE-NEWS : QUAND LA NOTORIETE DES HOMMES POLITIQUES EST REMISE EN QUESTION - Etude de cas: le ministre Gebran BASSIL".حصلت عيسى على تقدير جيد جدا من لجنة التحكيم التي تألفت من عميدة كلية الاعلام في الجامعة الانطونية الدكتورة دلال مكرزل ومسؤول الماجستير في الجامعة الدكتور جوزف مكرزل والدكتورة جوانا عازار و الدكتورة دايزي ابو جودة الى جانب الاستاذ المشرف على رسالتها الدكتور ناجي قزيلي.وشكرت عيسى اساتذتها والجامعة، منوهة بـ"تخطي الصعاب التي تمت مواجهتها جراء الأزمتين الصحية والاقتصادية، أثناء إعداد الدراسة التي توصلت الى تسليط الضوء على خطر الاخبار الكاذبة على مجتمعنا وتأثيرها على السمعة والمسيرة السياسية، على الرغم من أنها استطاعت في مكان ما إثبات وجود الشخصية المستهدفة في الساحة السياسية".وشددت الدراسة بنتيجة البيانات والاستطلاعات وتحليل الداتا على "ضرورة وضع قانون يجرم الاخبار الكاذبة، خاص بمواقع التواصل التي لا ضابط لها، وهي وسيلة النقل والانتشار الاولى المستخدمة في عصرنا الحالي، ويرتكز عليها الجميع من دون التثبت من صحة الاخبار ودقتها".