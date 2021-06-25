أفراح ومناسبات

وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية لأدونيس منحه إياه السفير عدوان باسم رئيس الجمهورية

Lebanon 24
25-06-2021 | 02:36
A-
A+
Doc-P-836596-637602108401603487.jpg
Doc-P-836596-637602108401603487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منح سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الشاعر أدونيس وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية تقديراً لعطاءاته ونجاحاته واسهاماته الثقافية، في احتفال في بيت السفير في باريس، في حضور عائلة المكرّم وعدد من أصدقائه، من بينهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، الكاتب النمساوي بيتر هاندكه جائزة نوبل عام 2019، المؤرخ والاستاذ الجامعي أندريه ميكال.
وكانت كلمة السفير عدوان شدد فيها على دور أدونيس في ربط الشعر العربي بالفكر الغربي، وعلى سماته، "فهو رجل مبادئ يحمل العروبة في عروقه، ورجل معارك يكافح دور الدين في السياسة، ورجل مشاعر رفّع المرأة والأنوثة إلى أرفع المستويات".
بدوره شكر أدونيس رئيس الجمهورية وعدوان وعبّر عن تقديره لمنحه الوسام.
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:53 | 2021-06-23
04:13 | 2021-06-23
16:20 | 2021-06-22
04:14 | 2021-06-21
10:42 | 2021-06-16
04:57 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website