شفا غدّار... صبّار وأحلام وألوان

كتبت "الأخبار": اختارت التشكيلية اللبنانية شفا غدار (1986) اسم Cacti in a Daydream لمعرضها الفردي الجديد الذي افتُتح أمس الخميس في «غاليري تانيت». عن هذا الحدث، تقول الفنانة المقيمة في دبي والمتخرّجة من «الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة»: «أصبحت هذه الرغبة في الرسم وقضاء الوقت مع الألوان أكثر نهماً. متى احتجت إلى التلوين بهذا القدر؟ متى فاتني الشعور بهذه النشوة؟ الرسم ساحر وخادع وكاشف...». وتضيف: «إنّه احتفال جميل بالصمود وأحلام اليقظة...». فرغم كلّ شيء، «ظللت أتخيّل وواصلت النمو».معرض Cacti in a Daydream: لغاية 18 أيلول 2021 ــ من الاثنين إلى الجمعة ــ بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والسادسة مساءً ــ «غاليري تانيت» ( hors-les-murs ــ ستاركو ــ بيروت). للاستعلام: 71/328814