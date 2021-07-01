28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أفراح ومناسبات
شفا غدّار... صبّار وأحلام وألوان
Lebanon 24
01-07-2021
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الأخبار": اختارت التشكيلية اللبنانية شفا غدار (1986) اسم Cacti in a Daydream لمعرضها الفردي الجديد الذي افتُتح أمس الخميس في «غاليري تانيت». عن هذا الحدث، تقول الفنانة المقيمة في دبي والمتخرّجة من «الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة»: «أصبحت هذه الرغبة في الرسم وقضاء الوقت مع الألوان أكثر نهماً. متى احتجت إلى التلوين بهذا القدر؟ متى فاتني الشعور بهذه النشوة؟ الرسم ساحر وخادع وكاشف...». وتضيف: «إنّه احتفال جميل بالصمود وأحلام اليقظة...». فرغم كلّ شيء، «ظللت أتخيّل وواصلت النمو».
معرض Cacti in a Daydream: لغاية 18 أيلول 2021 ــ من الاثنين إلى الجمعة ــ بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والسادسة مساءً ــ «غاليري تانيت» ( hors-les-murs ــ ستاركو ــ بيروت). للاستعلام: 71/328814
المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة
الأسود يليق بها.. شاهدوا إطلالة هيفا وهبي الأخيرة (صور)
Lebanon 24
الأسود يليق بها.. شاهدوا إطلالة هيفا وهبي الأخيرة (صور)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
Lebanon 24
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
07:00 | 2021-07-01
01/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب من نوع آخر".. و"حزب الله" وإيران مستعدان
Lebanon 24
"حرب من نوع آخر".. و"حزب الله" وإيران مستعدان
03:30 | 2021-07-01
01/07/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
02:37 | 2021-07-01
01/07/2021 02:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
10:00 | 2021-07-01
01/07/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
23:38 | 2021-07-01
5 جمعيات ثقافية تحت مظلة الـ "يونسكو": "تِرْداد"... دعماً لبيروت
09:07 | 2021-07-01
افتتاح معرض الكتاب الـ47 في طرابلس
01:54 | 2021-07-01
هبة مالية من "جمعية اعضاء اعضاء جوقة الشرف" الفرنسية الى بنوك الدم في الصليب الاحمر اللبناني
04:00 | 2021-06-28
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تحتفل بزفاف شقيقتها.. وتتألق بالأحمر (صور)
02:36 | 2021-06-25
وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية لأدونيس منحه إياه السفير عدوان باسم رئيس الجمهورية
08:53 | 2021-06-23
نشاط صحيّ ترفيهيّ في جمعية "العزم" في الزاهرية
فيديو
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
11:00 | 2021-07-01
02/07/2021 08:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
02/07/2021 08:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
02/07/2021 08:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact