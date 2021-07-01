5 جمعيات ثقافية تحت مظلة الـ "يونسكو": "تِرْداد"... دعماً لبيروت

بعد الرابع من آب 2020، لم يعد لبنان وأهله كما قبل هذا التاريخ المشؤوم. تفجير مرفأ بيروت خلّف خسائر بالجملة؛ مادية وبشرية ونفسية وشخصية، في بلد يرزح أصلاً تحت وطأة أزمات مستفحلة على الأصعدة كافة وتأثير جائحة كورونا. لم يسلم القطاع الثقافي والفني من هذه الكارثة، إذ تلقّى صفعة قوية لم تُبقِ أمام غالبية جيل من الفنانين الشباب سوى أمل واحد: الرحيل!من قلب هذا الواقع القاتم، وُلد «تِرْداد»، على يد الـ «يونسكو» تحت مظلّة مبادرة «لبيروت»، بهدف «استعادة أصداء المدينة الإبداعية من جديد وإسكات أصوات الانفجارات». المهرجان الذي ينطلق اليوم الجمعة ويستمر لغاية بعد غدٍ الأحد، يتميّز ببرنامج منوّع يضم أنشطة ثقافية عامّة موزّعة في قلب العاصمة اللبنانية، داخل مدارس وأماكن ثقافية، في مناطق مار مخايل، الجميزة، الكرنتينا والأشرفية التي ضربتها الكارثة. يجمع الحدث خمس جمعيات ومؤسسات ثقافية محلية متخصّصة في فنون مختلفة: مسرح، موسيقى، رقص، سينما ورسوم مصوّرة، حظيت جميعها بدعم مالي عاجل موجّه للفنانين من خلال برنامج إنتاجي مشترك. وقد اختارت «مقامات» و«ارتجال» و«متروبوليس» و«السمندل» و«زقاق» اسم «تِرْداد»، تعبيراً منها عن رغبتها وإيمانها بأنّ أصداء الحدث ستصل إلى أبعد حدود. فهذه التجربة التي تتميّز ببرنامج شبابي بامتياز (يضم أعمالاً تُعرض للمرّة الأولى وأخرى سبق تقديمها لكنّها تحاكي الراهن)، تعدّ محاولةً لـ «معرفة ما تبقّى لدينا وما تبقّى منّا... وكأنّها تقييم لما بعد الكارثة»، وفق ما يؤكّد عمر أبي عازار (من فرقة «زقاق»).البداية ستكون مع «هيب هوب سينك» في «متحف سرسق» (الأشرفية) مع رالف وروجيه قبلان، وعرض «فولطير» التفاعلي لـ «مجموعة كهربا» على درج الڤاندوم، والجزء الأوّل من الموكب الأدائي «رحلة إلى...» لفرقة «زيرقون» الذي ينطلق من مقرّ شركة «كهرباء لبنان» (مار مخايل). كذلك، سيكون الجمهور على موعد مع العرض السينمائي ــ الموسيقي «طوبولوجيا لصفة الغائب» (إنتاج مشترك بين «ارتجال» و«متروبوليس»/ متحف سرسق)، بالإضافة إلى عرض رقص معاصر اختار له بسام أبو دياب اسم «تحت الجلد»، و«قصصكم عالدرج» (درج الڤاندوم) لفريق «لبن».غداً السبت، تقدّم فرقة «زقاق» على درج الڤاندوم قراءة مسرحيّة بعنوان «هو الذي رأى»، في الوقت الذي تلتقي فيه الراقصة والكوريغراف خلود ياسين الجمهور بعرض «أبطال» في «متحف سرسق» الذي يستضيف أيضاً العرض الأوّل لفيلم «قلتلّك خلص» للمخرج إيلي خليفة، قبل أن يحين موعد احتفال رسم حي رقم 1 (بالتعاون مع السمندل) في الفضاء نفسه.وفي الرابع من تموز الحالي، تنطلق الفعاليات مع الجزء الثاني من «رحلة إلى...» (نقطة اللقاء: الحديقة العامة في الكرنتينا)، على أن يعيد الراقص والمصمّم اللبناني ألكسندر بوليكيفيتش تقديم عمله «عليهم» في «متحف سرسق» الذي يوفّر كذلك برنامجاً خاصاً بالأفلام القصيرة ويستقبل احتفال رسم حي رقم 2. أما في «مدرسة القلب الأقدس ــ فرير» في الجميزة، فعلى جدول العروض «أغاني سرفيسات» لـ «مترو المدينة» و«أصل الحكاية» لمجموعة «كهربا».