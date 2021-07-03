أفراح ومناسبات

فعاليات معرض الكتاب الـ47 في الرابطة الثقافية طرابلس

Lebanon 24
03-07-2021 | 05:24
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تواصلت فعاليات معرض الكتاب 47 الذي تنظمه الرابطة الثقافية في قاعاتها في طرابلس لليوم الثالث على التوالي، واستقبل رئيس الرابطة رامز الفري زوار المعرض، من بينهم: رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، رئيس اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سعدية، رئيس بلدية بخعون محمد يوسف، صاحب شركة شاهين للانتاج السينمائي في مصر يرافقه المخرج السينمائي المصري خالد دياب، رئيس نادي الليونز ربيع جحجاح.

وأكد الجميع "أهمية هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي يبرز وجه طرابلس الحضاري ويعيد الثقة والامان والحياة الى المدينة".

من جهة أخرى، أقيمت أمسية شعرية بالتعاون مع منتدى الضنية الثقافي، شارك فيها الشعراء: احمد يوسف، رهيف حسون، غسان امون، روعة فتفت وفراس عمار.

كما أقيم احتفال رياضي تخلله تكريم الفائزين في بطولات شهداء الجيش.

وتم توقيع الكتب الآتية:

- "رقص على قمم الكآبة" للشاعرة نغم نصار في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي، مجموعة من أعماله للاستاذ سامر درويش في جناح منتدى شاعر الكورة.

- "سيرا نحو القمر" للمهندس عزام حدبا في جناح صندوق الأحلام.

- "الأسرة بين جائحتي كورونا والعنف في ظل مجتمعنا العربي"، للمؤلفات: الدكتورة ليال عبد السلام الرفاعي، الدكتورة فداء ابراهيم المصري والدكتورة ميرا بطرس فرنجية.

- "ابحار في وجه الاعصار" للكاتبة حسناء سليمان في جناح جريدة الوفاق.

- "الظرف الجامع لما قيل في المجامع" للشيخ الدكتور ماجد درويش في جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية.

ولفت الفري الى أن "المعرض مستمر حتى الاحد 11 تموز يوميا من الثالثة وحتى الثامنة مساء في قاعات الرابطة، شارع الثقافة - طرابلس.
 
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