أفراح ومناسبات

رئيس بلدية مغدوشة يكرّم لجنة "كورونا" في البلدة

Lebanon 24
03-07-2021 | 15:25
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كرّم رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان في دارته لجنة الكورونا التابعة لبلدية مغدوشة ضمن عشاء تخلله كلمة شكر وتقدير للجهود التي بذلت خلال الجائحة، واحتفالاً  بمرور أكثر من أسبوع على عدم تسجيل اي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا يونان الى ضرورة رفع الوعي لدى أهالي البلدة والموظفين في البلدية و بأهمية الاستمرار بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة من قبل لجان الصحة، والعمل على تطبيقها بحزم خصوصاً مع وصول متحور "دلتا" الى لبنان وذلك لضمان السلامة الشخصية لكافة اهالي البلدة والحيلولة دون انتشار الفايروس.

وشكر يونان لجنة كورونا على العمل الذي انجزته طيلة فترة كورونا، متمنياً أن يبقى التعاون موجوداً لمواجهة اي مصاعب ممكن ان نتعرض لها.

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