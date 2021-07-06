جبيل تستضيف مهرجان النبيذ.. وهذه شروط الدخول

تستضيف مدينة جبيل ككلّ سنة، مهرجان النبيذ بالأبيض والزهري، في 8 و9 و10 تمّوز الجاري ابتداءً من الساعة ٧:٣٠ مساءً، عند ميناء جبيل.‎وفي ظلّ انتشار فيروس كورونا، ستُتّخذ اجراءات إضافيّة حماية للناس بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة، فسيسمح فقط بالدخول للأشخاص الذين تلقّوا اللقاح ضدّ فيروس كورونا، أو الذين سبق وأصيبوا به، على أن يبرزوا شهادة التلقيح بالجرعتين أو مستند يؤكّد إصابتهم مسبقاً.‎ أمّا الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يصابوا بالفيروس، فسيخضعون لفحص الأجسام المضادة (Antigen-Tests) عند المدخل قبل الدخول إلى المهرجان.‎ووضعت البلديّة خطّة كاملة باشراف الشرطة البلديّة لتنظيم السير والمواقف ونقل الناس عبر الحافلات الكهربائيّة تفادياً للازدحام.