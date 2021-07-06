فعاليات معرض الكتاب الـ47 في طرابلس

تواصلت فعاليات معرض الكتاب الـ 47 الذي تقيمه الرابطة الثقافية في قاعاتها في طرابلس، لليوم السادس على التوالي، بحيث استقبل رئيسها الدكتور رامز الفري نقيب الاطباء في الشمال الدكتور سليم ابي صالح، واعضاء مجلس النقابة الدكاترة: فيصل طراد، جان موسى، احمد البوش وحسام حافظة، في حضور الدكتورة هويدا خضور،واحمد درويش ممثلا نقيب المحررين جوزف القصيفي الذي رأى أن " الازمات كانت رهانا لحجز امنياتنا وراء التأجيل، غير ان غيوم الثقافة مثقلة بنميرها، قبلنا المنافسة وافردنا مرآة العطاء لصرح الرابطة المشرع الابواب وكان مدد الغوث عنوان معرض الكتاب الذي احتل الرقم 47 بهمة عالية وإقبال من عطش القوافي لرواء منتظر وانتصرت الثقافة في مدينة معطاءة تصالحت مع جراحها وكانت الرابطة بلسما وترياقا منتظرا".وعلى هامش المعرض، عقدت ندوة بعنوان "الانهيار الاقتصادي بين معضلة الاسباب وجهوز الحلول" شارك فيها الدكتور بلال شحيطة والدكتور بيار خوري وادارها محمد درويش.وندوة أخرى بعنوان "الواقع الصحي في لبنان" تحدث فيها نقيب الاطباء في الشمال الدكتور ابي صالح.ووقعت الكتب الآتية:"الأمن الالكتروني في ظل الاعلام التنموي" للدكتورة فداء ابراهيم المصري في جناح الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية.- "سلماز" لكارين حسون وفتنت حلواني في جناح "صندوق الاحلام".- "منازل العشق" للدكتورة يسرى البيطار في جناح "منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي".- "مسيرة حياة" للشاعر جلال فيتروني في جناح موقع الوفاق نيوز.- "وجع السنين" للشاعر وليد عثمان في جناح الرابطة.- "وعدت الي" للدكتورة غادة السمروط.- "هي الأرض ام مرتع للغياب" لأحمد يوسف في جناح "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية".والمعرض مستمر حتى الاحد 11 تموز، يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساء، في قاعات الرابطة في شارع الثقافة - طرابلس.