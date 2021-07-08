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أفراح ومناسبات
أدباء وشعراء وقعوا كتبهم في طرابلس
Lebanon 24
08-07-2021
|
02:15
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وقع أربعة من أدباء وشعراء "لقاء" هم: الشاعرة سحر حيدر، الأديب عماد فغالي، الشاعر غسان نفاع والشاعر وليد نجم كتبهم، ضمن فعاليات معرض الكتاب السنوي السابع والأربعين 2021، في قاعة مكتبة الرابطة الثقافية طرابلس، في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحاده.
وشكر الأدباء الزائرين والقيمين على الرابطة الثقافية في طرابلس، والنائب علي درويش على "حضوره المميز"، وأعضاء "لقاء": الدكتورة ليلى شمس الدين، الشاعرة أمل خلف، الشاعر شربل زغيب والفنانة هند أبي إسبر، وجميع المصورين والإعلاميين. كما شكروا المهندسة ميراي عبدالله شحاده "الحاضرة في كل الأوقات".
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