أفراح ومناسبات

رفاهية الشعوب ومسؤولية الأحزاب السياسية.. مبادرة متجددة للرئيس الصيني

Lebanon 24
08-07-2021 | 08:47
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شاركت الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية بالمؤتمر الدولي المنعقد في بكين وعبر روابط الفيديو والذي ناقش مسالة رفاهية الشعوب من خلال دور ومسؤولية الاحزاب السياسية والمنظمات الاهلية في دول العالم في ظل الاتجاه نحو المزيد من الاختناقات في الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي.

تحدث الرئيس الصيني وامين عام الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ الى المؤتمرين وخلص المؤتمرون الى طرح مبادرة لرسالة الاحزاب عبر العالم وطرق تعاونها ركزت على المعايير التالية:
 
- ان تلتزم الأحزاب السياسية في جميع البلدان ببناء توافق في الآراء بشأن القيم. يجب تكريس الجهود لتعزيز القيم المشتركة بين البشرية جمعاء، أي السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية.
- الالتزام بتعزيز التنمية المشتركة حيث يجب اتخاذ تدابير استباقية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ، بما في ذلك التداخل بين استراتيجيات التنمية ، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي ، وزيادة التعاون الدولي بشأن الابتكار التكنولوجي.
 
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