أفراح ومناسبات

ندوة لطلاب "الشعبي الناصري" إحياء للذكرى 51 لرحيل عبد الناصر

Lebanon 24
02-10-2021 | 05:35
A-
A+
Doc-P-870399-637687751547296655.jpg
Doc-P-870399-637687751547296655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقام قطاع الشباب والطلاب في "التنظيم الشعبي الناصري"، الجمعة، ندوة حملت عنوان: "استمرار المشروع النهضوي العربي"، وذلك في مقر اللجنة المركزية للتنظيم. 
 
وتأتي هذه الندوة بمناسبة الذكرى 51 لرحيل عبد الناصر، وقد تناولت تجربة الأخير ومشروعه النهضوي، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
وقدم الندوة أمين سر القطاع أحمد الأشقر، وأعضاء قيادة القطاع أحمد كيلو، وندين الخطيب، وحضرها أمين الشؤون التنظيمية في التنظيم صلاح البسيوني، وعضو الأمانة التنظيمية محمد غبورة، وعدد من أمناء الفروع، وحشد طالبي.

وتناولت الكلمات التعريف بجمال عبد الناصر، ومسيرته التحررية التي جعلت منه قائدا استثنائيا صاحب رؤية قومية نهضوية، كما تحدثت عن "الإنجازات التي قام بها لأجل تحقيق مشروع نهضوي عربي تقدمي، كان حافزا أمام الناس لإطلاق الفكر الوحدوي، وشق الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر السياسات التي طبقها عبد الناصر والتي ساهمت في بناء قطاع عام منتج يفيد المواطنين".

كذلك، تطرقت الكلمات إلى "التحديات التي واجهها مشروعه النهضوي من قوى الاستعمار التي سعت إلى تطويق مشروع عبد الناصر وواجهته بمختلف الوسائل".

ودعا المحاضرون إلى "التمسك بنهج القائد جمال عبد الناصر، هذا النهج العابر للطوائف والمذاهب"، كما شددوا على وجوب "إطلاق معركة التحرير لأنه لا خيار أمام الأمة إلا تفعيل المشروع النهضوي العربي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الأمة العربية، والقضاء على الفاسدين".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:05 | 2021-10-02
02:00 | 2021-09-28
05:35 | 2021-09-27
04:08 | 2021-09-26
16:07 | 2021-09-25
11:25 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website