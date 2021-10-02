أفراح ومناسبات

في أميون.. احتفالٌ بعيد القديسة تريزيا الطفل يسوع

Lebanon 24
02-10-2021 | 07:05
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نظم شبيبة كاريتاس لبنان - إقليم الكورة، لمناسبة عيد القديسة تريزيا الطفل يسوع، قداسا إلهيا في ثانوية القديسة تريزيا -أميون، ترأسه راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وحضره كل من رئيسة دير راهبات القديسة تريزيا مديرة المدرسة الام اتيان جرجس، الأب ميشال عبود ولفيف من كهنة الأبرشية.

وبعد قراءة الانجيل المقدس، ألقى المطران سويف عظة تناول فيها حياة القديسة تريزيا، داعيا المؤمنين الى التشبه بها والشباب الى "الاهتمام ومساعدة الاخرين المحتاجين والمشاركة بالصوم والصلاة".
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