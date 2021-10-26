"Faqra Catering" تبعث برسالة أمل من خلال دعم النسخة الـ20 لجوائز الموريكس دور

إجتمعت ثلاثة من أرقى المؤسسات في لبنان "Faqra Catering"، "Murex d’Or" و"AVA Venue" من أجل إقامة الحفل العشرين لتوزيع جوائز الموريكس دور. عملت هذه المؤسسات الثلاث معًا بتعاون كامل لإظهار أنّ لبنان لديه القوة والإرادة والتصميم للتغلّب على جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يواجهها حاليّاً.

صرّح السيد نبيل شرتوني، رئيس مجلس إدارة شركة Faqra Catering: "إنّ حفل الـMurex d'Or هو شهادة على قيمة بلدنا الفنية. وتعتبر Faqra Catering أنّ مشاركتها هذه السنة من خلال استضافة هذا الحفل في بيروت كان فرصة مميّزة لإعادة الأمل الى البيروتيين ولذلك حرصت على التعاون مع AVA Venue لتحقيق ذلك بهدف إعادة الحياة لمدينتنا العزيزة. تعدّ AVA Venue علامة فارقة لروح ريادة الأعمال وكذلك Faqra Catering المتمرّسة في مجال تقديم الطعام. سعوا معاً لدعم هذه النسخة من حفل توزيع الجوائز الأشهر في المنطقة والذي أصبح تقليدًا سنويّاً في المشهد الفنيّ للموسيقى والتمثيل."

وأضاف السيّد غسان خاطر، مدير Faqra Catering: "نريد أن يرى العالم أنّ لبنان سيستمر في إثارة وإعجاب الجميع، بغضّ النظر عن كل ما يمرّ به والمشاكل العديدة التي يواجهها، نتمنّى أن يبقى لبنان نقطة ارتكاز ويظلّ دائمًا في دائرة الضوء. نغتنم هذه الفرصة أيضاً لنشكر فريق العمل لدينا على إخلاصه واندفاعه في الترويج الإيجابي لخدماتنا اليوميّة كما الخيريّة ولإعطاء الصورة الحقيقية عن خبراتنا في هذا المجال."