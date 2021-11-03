جمعية بيتي نفذّت مشروع "مشاركة المرأة في مساءلة إدارة الكوارث" في المدور ورميل

بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت الأليم، فإن آثاره المدمرة ماديا ومعنويا لا تزال مستمرة مخلفةً وراءها صدمة لم يشف اللبنانيون منها حتى الآن.

في ظل الغموض الذي يحيط بهذه الكارثة قررت جمعية بيتي تنفيذ مشروع "مشاركة المرأة في مساءلة إدارة الكوارث" في منطقتي المدور ورميل لمتابعة الأضرار التي نتجت عن هذه الكارثة من خلال تطبيق أداة من أدوات المساءلة الاجتماعية تعرف بال-(CSC - COMMUNITY SCORE CARDS) أو بطاقات التقييم المجتمعي. الهدف من المشروع هو خلق خطة تحسين إدارة الكوارث في بيروت بمشاركة المرأة المتضررة من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى مع مقدمي الخدمات.

للتمكن من تحقيق هذا المشروع تعاونت جمعية بيتي مع ست جمعيات من المجتمع المدني ممثلة بخمسة و عشرين إمرأة، كانت تلك الجمعيات قد حققت الكثير من أعمال الإغاثة على الأرض بعد الانفجار مثل تلبية حاجات المواطنين المتضررين وتنظيف شوارع المدينة وأحيائها وتصليح البيوت والمحلات وكانت متفاعلة خلال الكارثة مع كل المعنيين، حيث ستعمل جمعية بيتي في المرحلة الاولى على تمكين تلك الجمعيات و السيدات المشاركات حول الحوكمة و المساءلة الاجتماعية و تعزيز مشاركتهن في المجتمع من اجل بناء السلام. أما الطرف الثاني المستهدف في المشروع و الذين هم من مقدمي الخدمات منهم الدفاع المدني و الشرطة و بلدية بيروت الذين هم من الجهات المعنية بتقديم خدمات الإغاثة للمواطنين/ات عبر تنفيذ المهام الموكلة اليهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لعمليات المسح والإغاثة التي امتدت لمدة طويلة. و الطرف الثالث والأخير ضم متلقي الخدمات بالتحديد فئة السيدات لأنهن الأكثر تضررا من الكارثة حيث تم تحديد مجموعات معينة و هي: مجموعة من السيدات المتقدمات في السن اللواتي بحاجة ماسة للمساعدة من مقدمي الخدمات الاجتماعية. ثانيا سيدات الأعمال اللواتي كانت قد أسسن مشاريع مستقلة وتأثرن بهذا الانفجار. وأخيراً السيدات الناشطات في المجتمع اللواتي كن على أرض الواقع بعد الإنفجار وساعدت العديد من الأشخاص المتضررين والمحلات التجارية.

في المرحلة التالية يتم عقد عدة إجتماعات بين الأطراف المعنية في هذا المشروع حيث تكون الجمعيات الستة باشراف جمعية بيتي هي ميسرة للقاءات بين مقدمي الخدمات (الطرف الثاني) والمتلقين لها (الطرف الثالث). واللقاءات المتعددة ستكون فردية لكل طرف وشاملة لكل الأطراف وذلك من أجل وضع خطط تحسين متكاملة و مشتركة تقتصر على تحديد القضايا والمشاكل التي واجهها متلقو الخدمات من جهة ومقدمو الخدمات من جهة أخرى. بعد وضع القضايا والمؤشرات لتقييم الخدمة سيتم عرض مجموعة انشطة و هي الحلول المتاحة من وجهة نظر الجهات المشاركة وتقييم الخدمة ككل وتحديد نسبة الرضا عنها.



أخيراً سيخرج المشروع بثلاث خطط لتحسين خدمة إدارة الكوارث مع مقدمي الخدمات الثلاثة و ستتكون من التوصيات التي تعالج القضايا المطروحة وتساعد على تقديم الحلول المناسبة.

ثم ستتشكل لجنة للمتابعة مكونة من بضعة اشخاص من كل الاطراف المعنية ،افرادها من المجتمع المدني، مقدمي و متلقي الخدمات،من اجل متابعة الخطط و استمرار التواصل خلال و بعد المشروع. و ايضا سيكون من مهامها وضع خطط لتنفيذ مبادرات من قبل كل الاطراف المعنية خلال فترة المشروع مبنية على خطط التحسين التي نتجت.

إضافةً إلى ذلك ستكون أداة بطاقات التقييم المجتمعي غير مقتصرة على تحسين إدارة الكوارث فقط بل ستمكن الجمعيات من استعمالها في مختلف المشاريع المستقبلية التي تتعلق بخدمات عدة منها التعليم والصحة وغيرها.

إلى جانب تحسين القضايا و الخدمة هناك هدفاً أخر ومهم يتلخص باشراك أفراد المجتمع في عملية المشاركة في تحديد الخدمات وتوفيرها وتحسينها لبناء الثقة وحس المسؤولية تجاه الوطن. عندما يشعر كل من الطرفين بحس الانتماء يصبحان عنصراً متكاملاً وفعالاً في تطوير الخدمات وذلك لخلق أدوار مختلفة لكل الجهات المعنية في تغيير المنهجية و تحسين إدارة الكوارث وغيرها من القضايا.