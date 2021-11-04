برنامج التمريض في جامعة البلمند يؤكّد على مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية مميّزة

نال برنامج التمريض في جامعة البلمند (UOB) جائزة التميّز من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية لعام 2021. وتمّ منح جائزة تميّز المؤسسة الأكاديمية لبرنامج التمريض لكونه مبتكرًا وفريدًا في هذا المجال.

إنّ هدف عمل الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية هو تشجيع التميز في التمريض لتحقيق رعاية تمريضية عالية الجودة وفعّالة بالمقارنة مع التكلفة.

تقدَّمَ برنامج التمريض في جامعة البلمند للحصول على الجائزة في أيّار 2021 ، لإيمانه القوي والثابت بوجود قصة نجاح يجب روايتها. لم يقتصر الأمر على حاجة البرنامج إلى التكيف مع وباء COVID-19 وعواقب انفجار 4 آب المدمّر فحسب بل كان عليه بشكل مستمرّ التعامل مع الأزمة الاقتصادية الشاملة التي جعلت الموارد محدودة.





وفي المناسبة، صرحت الدكتورة بهية عبد الله، مديرة برنامج التمريض في جامعة البلمند: "أثبت الممرضات/ين في العالم أنّ دورهم رئيسيّ ولا غنى عنه للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس، ممّا سلّط الضوء على أهميّة مهنة التمريض. لقد أثبت هذا الوباء أن هذه المهنة لا تتسم فقط بالتضحية والإنسانيّة، ولكن أيضًا بالشجاعة والمرونة."



بدورها قالت الدكتورة هدى هويجر، عميدة كلية العلوم الصحيّة: "لقد حصل برنامج التمريض FHS في جامعة البلمند على جائزة الابتكار عن جدارة من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية بفضل عمله الأكاديمي والمهني الدؤوب خلال فترة غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية كما والوبائية التي مرّت على هذه البلاد. لقد تمّت الإشادة بهم لمهنيتهم والتزامهم بالجامعة وبمهنة التمريض." للتكيّف والاستمرار في تزويد الطلاب بمستوى تعليميّ جيّد، كان على الجامعة أن تكون مبتكرة. إختارت جامعة البلمند أن تكون رائدة في ضمان إجراء كل حصص التدريس والامتحانات والواجبات الدراسيّة عبر الإنترنت. ونظرًا لكون التعليم التجريبي جزء أساسيّ من هذا البرنامج، فقد تم تطوير طرق بديلة للتدريس عن بُعد، بالإضافة إلى تهيئة التدريب العملي والسريري للطلاب مما يتناسب مع حاجاتهم الأكاديمية . ليس ذلك فحسب، فقد شارك برنامج التمريض بشكل فاعل في إطلاق مركز التطعيم في جامعة البلمند، حيث قام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بإطلاق عملية التطعيم وفقًا للإرشادات المحليّة والدولية، بالإضافة إلى إجراء جلسات ترشيديّة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين بشكل مباشر في عمليّة التطعيم.وفي المناسبة، صرحت الدكتورة بهية عبد الله، مديرة برنامج التمريض في جامعة البلمند: "أثبت الممرضات/ين في العالم أنّ دورهم رئيسيّ ولا غنى عنه للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس، ممّا سلّط الضوء على أهميّة مهنة التمريض. لقد أثبت هذا الوباء أن هذه المهنة لا تتسم فقط بالتضحية والإنسانيّة، ولكن أيضًا بالشجاعة والمرونة."بدورها قالت الدكتورة هدى هويجر، عميدة كلية العلوم الصحيّة: "لقد حصل برنامج التمريض FHS في جامعة البلمند على جائزة الابتكار عن جدارة من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية بفضل عمله الأكاديمي والمهني الدؤوب خلال فترة غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية كما والوبائية التي مرّت على هذه البلاد. لقد تمّت الإشادة بهم لمهنيتهم والتزامهم بالجامعة وبمهنة التمريض."

واختتم الدكتور إلياس وراق، رئيس جامعة البلمند: "تعتبر الممرضات بمثابة نبض نظام الرعاية الصحية، ويقومون بدور نبيل في تكريس حياتهم لرعاية الآخرين. أنا فخور للغاية ببرنامج التمريض لدينا. تحت قيادة الدكتور عبد الله، يمكنني أن أقول بكل تواضع أنّ لدينا قسمًا ممتازًا يستحق حقًا هذه الجائزة المرموقة".



برنامج التمريض في جامعة البلمند مكرّس لتقديم تعليم تمريضيّ عالي المستوى والتأثير على مهنة التمريض وبيئة الرعاية الصحية في لبنان والمنطقة. يهدف البرنامج إلى توفير بيئة إيجابية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب من خلال تعزيز الصفات القيادية والتفكير التحليلي والنقدي والمهارات الفنيّة والمشاركة المجتمعية.