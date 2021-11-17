22
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أفراح ومناسبات
المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية- مستشفى سان جون افتتح أبوابه رسميًا في جونيه
Lebanon 24
17-11-2021
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى سان جون في جونيه برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض ممثّلاً بالدكتور محمد حيدر، وفي حضور القائم بأعمال سفارة قطر علي المطوع ممثلاً سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، النواب روجيه عازار ، فريد هيكل الخازن وشوقي الدكاش، رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الانسان النائب المستقيل نعمت افرام، النائب البطريركي العام على نيابة صربا المارونية المطران بولس روحانا، العميد الركن جورج يوسف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون ، قائمقام كسروان بيار كساب، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الأب مارون مبارك، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور ميشال معوض، عضو مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأميركية البروفيسور طوني فريم، رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية الاب إيلي ماضي وحشد من المهتمين.
وفي المناسبة، قال الدكتور ميشال معوّض: "يعدّ افتتاح المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى سان جون خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يحتوي على أكثر من 85 سريرًا وهو مركز للرعاية الطبية مجهّز بأفضل وأحدث الخدمات والمعدّات الطبيّة. بالإضافة إلى كادر طبي وتمريضي وإداري متميّز، تضعه الجامعة اللبنانية الأميركية في خدمة هذه المنطقة العزيزة من لبنان، وكل لبنان، لسد ثغرة النقص وتوفير مركز إضافي للرعاية الطبية الجيدة في وقت هجرة الأدمغة وندرة الموارد ورؤية مرضانا متروكين لمصيرهم والأبواب مغلقة في وجوههم.
(...) إنّ وجود هذا الصرح هو خير دليل على عمق التزامنا كجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة ورعاية طبية متطوّرة. وكم نحن بأمسّ الحاجة إلى كليهما، في ظل الضرورة المطلقة في هذا الظرف الصعب، ولأنّهما نقاط تاريخية مميّزة للبنان، ممّا جعله وجهة للمنطقة بأكملها، في طلب التعليم المتقدّم والرعاية الطبية العالية الجودة."
قام المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية بتوسيع نطاق رعايته وخدماته الطبية ليشمل الأشخاص الذين يعيشون في كسروان والمنطقة الشمالية، حيث يقدّم لهم منشأة من أحدث طراز مع تميّز الرعاية الصحية الذي تقدّمه على مستوى عالمي.
وسط الوقت الصعب الذي تواجهه البلاد والحاجة إلى المزيد من أسرة المستشفيات لمكافحة COVID-19 والأمراض الأخرى، ويؤكّد هذا التوسّع المهمة المستمرة للمراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأمريكية لتقديم خدمات طبية ممتازة ورعاية للجميع من خلال الالتزام بوعدها "الطب بإنسانيّة".
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. إليكم قائمة بأسعار كافة الأدوية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم قائمة بأسعار كافة الأدوية
14:57 | 2021-11-16
16/11/2021 02:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج مُنافقة و"بوجهين".. احذروا منها
Lebanon 24
هذه الأبراج مُنافقة و"بوجهين".. احذروا منها
01:00 | 2021-11-17
17/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
02:00 | 2021-11-17
17/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعة جديدة لأصحاب المولدات.. هذا ما يفعلونه
Lebanon 24
بدعة جديدة لأصحاب المولدات.. هذا ما يفعلونه
03:15 | 2021-11-17
17/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-17
17/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
07:42 | 2021-11-15
المرتضى نوه بفوز فيلم يوسف بجائزة التحكيم الخاصة في مهرجان العالم الأسيوي للأفلام
05:18 | 2021-11-09
مشروع "كلام وراء القضبان" أطلقته جمعية الإرشاد والإصلاح بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي
02:07 | 2021-11-09
جمعية "التجارة العادلة في لبنان" تحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسها
10:41 | 2021-11-04
برنامج التمريض في جامعة البلمند يؤكّد على مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية مميّزة
08:04 | 2021-11-03
جمعية بيتي نفذّت مشروع "مشاركة المرأة في مساءلة إدارة الكوارث" في المدور ورميل
03:00 | 2021-11-01
نجل المصمم ايلي صعب يحتفل بعقد خطوبته.. تعرفوا إلى العروس (صور)
فيديو
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
02:00 | 2021-11-17
17/11/2021 20:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
11:00 | 2021-11-16
17/11/2021 20:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
06:26 | 2021-11-16
17/11/2021 20:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact