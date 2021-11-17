المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية- مستشفى سان جون افتتح أبوابه رسميًا في جونيه

افتتح المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى سان جون في جونيه برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض ممثّلاً بالدكتور محمد حيدر، وفي حضور القائم بأعمال سفارة قطر علي المطوع ممثلاً سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، النواب روجيه عازار ، فريد هيكل الخازن وشوقي الدكاش، رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الانسان النائب المستقيل نعمت افرام، النائب البطريركي العام على نيابة صربا المارونية المطران بولس روحانا، العميد الركن جورج يوسف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون ، قائمقام كسروان بيار كساب، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الأب مارون مبارك، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور ميشال معوض، عضو مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأميركية البروفيسور طوني فريم، رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية الاب إيلي ماضي وحشد من المهتمين.وفي المناسبة، قال الدكتور ميشال معوّض: "يعدّ افتتاح المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى سان جون خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يحتوي على أكثر من 85 سريرًا وهو مركز للرعاية الطبية مجهّز بأفضل وأحدث الخدمات والمعدّات الطبيّة. بالإضافة إلى كادر طبي وتمريضي وإداري متميّز، تضعه الجامعة اللبنانية الأميركية في خدمة هذه المنطقة العزيزة من لبنان، وكل لبنان، لسد ثغرة النقص وتوفير مركز إضافي للرعاية الطبية الجيدة في وقت هجرة الأدمغة وندرة الموارد ورؤية مرضانا متروكين لمصيرهم والأبواب مغلقة في وجوههم.(...) إنّ وجود هذا الصرح هو خير دليل على عمق التزامنا كجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة ورعاية طبية متطوّرة. وكم نحن بأمسّ الحاجة إلى كليهما، في ظل الضرورة المطلقة في هذا الظرف الصعب، ولأنّهما نقاط تاريخية مميّزة للبنان، ممّا جعله وجهة للمنطقة بأكملها، في طلب التعليم المتقدّم والرعاية الطبية العالية الجودة."قام المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية بتوسيع نطاق رعايته وخدماته الطبية ليشمل الأشخاص الذين يعيشون في كسروان والمنطقة الشمالية، حيث يقدّم لهم منشأة من أحدث طراز مع تميّز الرعاية الصحية الذي تقدّمه على مستوى عالمي.وسط الوقت الصعب الذي تواجهه البلاد والحاجة إلى المزيد من أسرة المستشفيات لمكافحة COVID-19 والأمراض الأخرى، ويؤكّد هذا التوسّع المهمة المستمرة للمراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأمريكية لتقديم خدمات طبية ممتازة ورعاية للجميع من خلال الالتزام بوعدها "الطب بإنسانيّة".