مريم أبو زهرا "Queen Of Fitness 2021"!

للمرة الرابعة على التوالي تقام في لبنان مسابقة Queen of Fitness 2021، بدعوة من الإعلامية إيمان أبو نكد منظمة الحفل، وبحضور سياسي وإعلامي وفني.



إنطلقت فعاليات الحفل، بوصلة غنائية للفنان ناجي الأسطا، كما شارك كل من الفنانين طارق الاطرش ومحمد حجازي وهاني العمري.

وتألفت لجنة تحكيم المسابقة من الوزير السابق إيلي ماروني، الإعلامية رئيسة تحرير موقع الفن هلا المر، أسامة طه جراح البدانة من مصر، هيثم الفوال أخصائي جراحة البدانة، الإعلامية إيمان أبو نكد، رانيا عثمان خبيرة التجميل، رنا أبو مراد خبيرة التغذية، حميد دويهي طبيب التجميل ومعالجة الشيخوخة، حبيب عجمي جراح البدانة ومصممة الأزياء ندوى الأعور.

قدّم الحفل الإعلامية ليليان ناعسي والإعلامي زكريا فحام ومن بين المشاهير الذين حضروا الحفل، الممثلون خالد السيد وزوجته وجورج حران وبرناديت حديب والفنانة مايا غنام وجوانا كركي، الصحافي سيمون أبو فاضل، الإعلامي رجا ناصر الدين، صاحب وكالة نضال بشراوي لعرض الأزياء السيد نضال بشراوي، عارضة الأزياء السابقة ناتالي فضل الله.

وفي الختام فازت باللقب مريم أبو زهرا، التي أعربت مع نهاية الحفل عن سعادتها بالنتيجة.