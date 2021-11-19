أفراح ومناسبات

مريم أبو زهرا "Queen Of Fitness 2021"!

Lebanon 24
19-11-2021 | 06:35
A-
A+
Doc-P-887986-637729256629713106.jpg
Doc-P-887986-637729256629713106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للمرة الرابعة على التوالي تقام في لبنان مسابقة Queen of Fitness 2021، بدعوة من الإعلامية إيمان أبو نكد منظمة الحفل، وبحضور سياسي وإعلامي وفني.

إنطلقت فعاليات الحفل، بوصلة غنائية للفنان ناجي الأسطا، كما شارك كل من الفنانين طارق الاطرش ومحمد حجازي وهاني العمري. 
 
وتألفت لجنة تحكيم المسابقة من الوزير السابق إيلي ماروني، الإعلامية رئيسة تحرير موقع الفن هلا المر، أسامة طه جراح البدانة من مصر، هيثم الفوال أخصائي جراحة البدانة، الإعلامية إيمان أبو نكد، رانيا عثمان خبيرة التجميل، رنا أبو مراد خبيرة التغذية، حميد دويهي طبيب التجميل ومعالجة الشيخوخة، حبيب عجمي جراح البدانة ومصممة الأزياء ندوى الأعور.
قدّم الحفل الإعلامية ليليان ناعسي والإعلامي زكريا فحام ومن بين المشاهير الذين حضروا الحفل، الممثلون خالد السيد وزوجته وجورج حران وبرناديت حديب والفنانة مايا غنام وجوانا كركي، الصحافي سيمون أبو فاضل، الإعلامي رجا ناصر الدين، صاحب وكالة نضال بشراوي لعرض الأزياء السيد نضال بشراوي، عارضة الأزياء السابقة ناتالي فضل الله.
وفي الختام فازت باللقب مريم أبو زهرا، التي أعربت مع نهاية الحفل عن سعادتها بالنتيجة.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:04 | 2021-11-17
07:42 | 2021-11-15
05:18 | 2021-11-09
02:07 | 2021-11-09
10:41 | 2021-11-04
08:04 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website