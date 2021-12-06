جامعة البلمند تُطلق مع اللجنة الدولية المشتركة برنامج التطوير المهني للرعاية الصحية

عقدت جامعة البلمند (UOB) واللجنة الدولية المشتركة (JCI) حفل توقيع لمذكرة تفاهم بهدف إطلاق برنامج التطوير المهني للرعاية الصحية، أوّل برنامج أكاديمي جامعي متخصص في الاعتماد المهني في القطاع الصحي.

أقيم حفل التدشين في جامعة البلمند بحضور: رئيس الجامعة د. الياس وراق، العضو المنتدب لشركة JCI الشرق الأوسط وأفريقيا مورات كوتشوك كايا، المستشار الرئيسي للجنة المشتركة الدولية د. مارالي أتيكيان، بالإضافة إلى الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي للجنة المشتركة الدولية جان كورتني، الذي انضم عبر الإنترنت على تطبيق زوم.

وصرّح الدكتور إلياس وراق، رئيس جامعة البلمند: "نحن هنا اليوم لتسليط الضوء على الدور المهم والحيويّ لقطاع التعليم في توفير الأدوات اللازمة للحفاظ على التفكير النقدي اللازم لحماية نظام الرعاية الصحية لدينا و لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمجتمعنا. لم يكن هذا المشروع ليتحقق أبدًا لولا التعاون الجديّ والمكثف مع فريق JCI الذي أدّى الى تطوير هذا المشروع الأكاديمي."وقالت السيدة جين كورتني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة JCI: "نشيد بفريق قيادة جامعة البلمند لالتزامه بتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى من خلال إتاحة برنامج الشهادة التأسيسية هذا لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية. سيستفيد المشاركون في هذا البرنامج من اكتساب المعرفة حول الأساليب العملية وأفضل الممارسات المستمدة من المعايير القائمة على الأدلة والتي يتم تدريسها من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين هم خبراء في إدارة السياسات السريرية المتعلقة بالرعاية الصحية."يتألّف البرنامج الذي تقدمه جامعة البلمند بصورة حصريّة من 8 وحدات مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات ومتطلبات قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. على مدار فصلين دراسيين، سيحتاج الطلاب إلى إكمال ست وحدات على الأقل من أجل الحصول على شهادتهم، بحيث تعادل كل وحدة ثلاث وحدات دراسية. ستقدّم JCI الدورات عبر الإنترنت وستزوّد طلاب الطب والصحة العامة والهندسة بالمعرفة والأدوات والخبرة اللازمة للتميز في بيئة عمل الرعاية الصحية.