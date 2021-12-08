مهرجان ميلادي في بيت المغترب في البترون بمشاركة 4 دول

أطلق بيت المغترب (DV)، وهو مشروع بدأته جمعية "الطاقة الإغترابية اللبنانية" (LDE)، مهرجانه الأول لعيد الميلاد، احتفالا بتقاليد عيد الميلاد المختلفة والفريدة من نوعها من جميع أنحاء العالم.ودعا مهرجان الميلاد الخاص ببيت المغترب، في بيان اليوم، من خلال الكثير من الأنشطة المتعلقة بهذا الموسم، المغتربين اللبنانيين والسكان المحليين "للتلاقي والاحتفال بموسم الأعياد". ولفت البيان الى أن "أنشطة مهرجان الميلاد تعتبر جزءا من برنامج البترون - عاصمة عيد الميلاد Batroun Capitale de Noel، وستمتد على فترة عطلات نهاية الأسبوع طيلة شهر كانون الأول وستتضمن سلسلة من العروض والأنشطة من الدول المشاركة: روسيا والمكسيك والبرازيل ونيجيريا".أقيم حفل الإطلاق في بيت المغترب خلال حدث خاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لتكريم نقابة الممرضات تحت عنوان "لقد تركوا منازلهم، حتى نتمكن من العودة إلى منازلنا". خلال حفل الافتتاح، شاركت الممرضات بورشة عمل قدمها الإتحاد الدولي لل coaching، وجلسة تأمل ويوغا قدمها DarmaJi، بالإضافة إلى محاضرة قدمها جورج خباز.ويبدأ في جدول الأنشطة المقبلة بالسفارة الروسية التي سوف تقدم عروض الكورال الروسي في عطلة نهاية الأسبوع في 11 و 12 كانون الأول، بالإضافة إلى سوق عيد الميلاد المخصص لبيع الطعام والنبيذ الساخن والهدايا التذكارية المصنوعة يدويا وغيرها من الزينة. أما بالنسبة للسفارة المكسيكية، فستقيم أنشطتها في عطلة نهاية الأسبوع في 18 و19 كانون الأول وستشمل عروض Mariachi، إضافة الى سوق لبيع السلع والحرف اليدوية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لعرض الأزياء المكسيكية التقليدية والصور.وأخيرا، سوف يستضيف الاتحاد اللبناني البرازيلي فعالياته في 26 كانون الأول إلى جانب السفارة النيجيرية. سيشمل الاحتفال البرازيلي، الذي ترعاه LISAS، الوجبات الشهية والمرطبات من طعام LISAS وعروض السامبا بالإضافة إلى معرض للرسم الحي من قبل برنارد رينو لتكريم الذكرى 140 للهجرة اللبنانية إلى البرازيل. أما بالنسبة للأنشطة النيجيرية، فستشمل سوقا لبيع سلع نيجيرية مشهورة، مثل الأقمشة وأرز Jollof وZobo وChin-Chin، بالإضافة إلى عرض ثقافي لراقصين نيجيريين.وتعليقا على هذه المناسبة، قالت مديرة بيت المغترب ماري أنطوانيت عطية: "تماشيا مع هدفنا المتمثل في إنشاء مركز للمغتربين اللبنانيين في وطنهم، يعزز مهرجان عيد الميلاد هذا أهدافنا ويجلب تقاليد واحتفالات عيد الميلاد من جميع أنحاء العالم إلى قلب البترون. من خلال سلسلة الأنشطة المخطط لها، سوف نقوم بإنشاء منصة للمغتربين والسكان المحليين لإعادة التواصل والمشاركة والتبادل في ما بينهم. نأمل أن نجعل من هذا الاحتفال حدثا سنويا يتشوق له اللبنانيون".وقالت رئيسة LDE باسكال دحروج: "إن هدف LDE كان ولا يزال دعم المغتربين اللبنانيين وإشراكهم والاحتفاء بهم، والمحافظة على روابطهم مع بعضهم ومع وطنهم من خلال تقديم فرص للتواصل، ومبادرات ثقافية، والمحافظة على المفهوم الأساسي لللبنانية. من خلال إطلاق مهرجان عيد الميلاد من بيت المغترب، نأمل أن نقوم بتعزيز التبادل الثقافي بين اللبنانيين والبلدان المشاركة".وختم بيان المهرجان: "يهدف بيت المغترب إلى إنشاء مركز للمغترب اللبناني في وطنه من أجل بناء ودعم مجتمع متماسك وديناميكي. سوف يتمكن زوار بيت المغترب من التفاعل ثقافيا واجتماعيا وتعليميا واقتصاديا في مكان فريد يجمع بين متحف وبيت ضيافة مع مطاعم وقاعة داخلية متعددة الأغراض للمؤتمرات والندوات ومعرض لتوقيع الكتب وساحة خارجية للمناسبات الخاصة بالإضافة إلى العديد من منازل للمغتربين من أصل لبناني حول العالم".