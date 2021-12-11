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أفراح ومناسبات
إضاءة شجرة الميلاد في مغدوشة
Lebanon 24
11-12-2021
|
13:33
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على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، تابعت بلدية مغدوشة وعلى عادتها مسيرة الاهتمام بأمور البلدة وشؤونها إضافة الى بثّ اجواء الأعياد و الفرح حيث نظّمت عددا من الإحتفالات الميلادية جمعت الأهالي في إطار أنشطة ترفيهية تخللتها إضاءة شجرة الميلاد التي زُيّنت بشكل مميز. و اطلاق مفرقعات نارية بهذه المناسبة، أضفت أجواءً من السعادة والبهجة .
وفي كلمة لرئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان للاهالي جاء فيها : "ليلة الميلاد يُمّحى البغض" ،فكم نحن بحاجة الى السلام والى المحبة لمحو كل انواع البغض من قلوبنا لنعيش معنى العيد وروحيته ساعين جاهدين الى زرع الامل والصمود في وجه العواصف والضيقات.وأضاف : عندما نجتمع معاً، تزهر الأرض ونتحدى الصعاب ويكون رجاء بغد افضل.
ودعا يونان الى التكاتف والتضامن
مشددا على الوقوف الى جانب اهالي البلدة ومتطلباتهم في مواجهة كل الظروف الطارئة.
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