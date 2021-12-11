أفراح ومناسبات

إضاءة شجرة الميلاد في مغدوشة

Lebanon 24
11-12-2021 | 13:33
A-
A+
Doc-P-895971-637748516969268047.jpg
Doc-P-895971-637748516969268047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، تابعت بلدية مغدوشة وعلى عادتها مسيرة الاهتمام بأمور البلدة وشؤونها إضافة الى بثّ اجواء الأعياد و الفرح  حيث نظّمت عددا من الإحتفالات الميلادية جمعت الأهالي في إطار أنشطة ترفيهية تخللتها إضاءة شجرة الميلاد التي زُيّنت بشكل مميز. و اطلاق مفرقعات نارية بهذه المناسبة، أضفت أجواءً من السعادة والبهجة .
وفي كلمة  لرئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان للاهالي جاء فيها : "ليلة الميلاد يُمّحى البغض" ،فكم نحن بحاجة الى السلام  والى المحبة لمحو كل انواع البغض من قلوبنا لنعيش معنى العيد وروحيته ساعين جاهدين الى  زرع الامل والصمود في وجه العواصف والضيقات.وأضاف : عندما نجتمع معاً، تزهر الأرض ونتحدى الصعاب ويكون رجاء بغد افضل.
ودعا يونان الى  التكاتف والتضامن 
مشددا على  الوقوف الى جانب اهالي البلدة ومتطلباتهم  في مواجهة كل الظروف الطارئة.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
06:25 | 2021-12-08
05:16 | 2021-12-06
08:27 | 2021-12-04
02:00 | 2021-12-02
09:24 | 2021-11-23
07:50 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website