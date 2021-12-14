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أفراح ومناسبات
"سيتي سنتر" يحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد
Lebanon 24
14-12-2021
|
05:05
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إحتفل "سيتي سنتر - بيروت" بإضاءة شجرة عيد الميلاد، ليحافظ على تقاليده السنويّة، وليستمر في وعده بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.
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