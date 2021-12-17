أفراح ومناسبات

أكاديمية الطوارئ والاغاثة نظّمت يوماً إسعافياً بعنوان "FIRST AID and BLS"

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:10
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نظمت أكاديمية الطوارئ والاغاثة التابعة لجمعية الإسعاف اللبنانية يوماً إسعافياً بعنوان "FIRST AID and BLS"، امتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً لطلاب قسم العلوم التمريضية في كلية الصحة العامة في جامعة الجنان.

تضمن اليوم الاسعافي أسس دعم الحياة BLS وكيفية استخدام الـ"AED" مزيل الرجفان الآلي وكيفية التعامل مع مختلف حالات الإصابات من نزيف وكسور وإختناق وحروق.
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