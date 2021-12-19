إطلاق 7 أفلام وثائقية عن طرابلس في بيت الفن

نظمت مبادرة tri-pully أمسية ثقافية، أطلقت فيها أفلاما وثائقية بعدسة شباب المدينة، برعاية بلدية طرابلس وبالتعاون مع شبكة المدن القوية، لتسليط الضوء على هوية طرابلس مدينة السلام للحد من العنف والتطرف ولتغيير الصورة النمطية، في صالة بيت الفن في الميناء طرابلس، في حضور الشيخ محمود نعمان ممثلا مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، رئيس لجنة التنمية المحلية والجمعيات في المجلس البلدي الدكتور باسل الحاج ممثلا رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، رئيس لجنة التربية والثقافة في بلدية طرابلس الدكتور باسم بخاش، رجال دين مسلمين ومسيحيين، وعدد من الجمعيات المحلية واعلاميين.بعد النشيد الوطني، ألقت منسقة شبكة الوقاية المجتمعية وبلدية طرابلس ناجية اشلان، كلمة تحدثت فيها عن "دور البلدية بالعمل الاجتماعي وهدفها بحماية شباب المدينة من العنف والتطرف وتغيير الصورة النمطية لطرابلس".