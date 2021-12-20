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أفراح ومناسبات
جائزة عصام العبدالله: المركز الاول لرالف حداد و كريم عامر مناصفة
Lebanon 24
20-12-2021
|
08:59
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أعلنت مؤسسة عصام العبدالله عن نتائج جائزة عصام العبدالله للشعر المحكي في عامها الثالث ، وذلك من مقر نقابة الصحافة اللبنانية
لجنة التحكيم المؤلفة من الشعراء طارق آل ناصر الدين ، جرمانوس جرمانوس ، محمد حمود ، سمير خليفة و مهدي منصور ، فضلت ان تمنح الجائزة ومناصفة لمشاركين اثنين ، رالف حداد ( لبنان ) و كريم عامر ( لبنان)
الفائزان حصلا على اجماع لجنة التحكيم التي اثنت على المستوى الفني للقصائد المشاركة عامة
قدّم على المنافسة هذه السنة ٢٠ مشتركا من كل من لبنان و سوريا
حازم ، النجل الاكبر للشاعر عصام العبدالله ، أعلن عن صدور كتاب بعنوان "العراف" ، للشاعرة و الناقدة سارة الزين ، وهو دراسة في شعر عصام العبدالله و صدر عن دار النهضة العربية
و خلال اعلان الجائزة ، كشفت عائلة الشاعر عصام العبدالله ان رئيس الجمهورية ، العماد ميشال عون ، قد منح الشاعر الراحل وسام الاستحقاق اللبناني ، و شكرت العائلة من جهتها الرئيس عون لانتباهه لقيمة عصام العبدالله على المستويين الشعري و الثقافي
الفائزان رالف حداد و كريم عامر تقاسما ايضا الجائزة النقدية البالغة ١٠ ملايين ليرة ، فحصل كل منهما على خمسة ملايين ليرة لبنانية
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