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أفراح ومناسبات
جمعية تجار زحلة افتتحت فعاليات المعرض الميلادي
Lebanon 24
21-12-2021
|
05:39
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وسط حشدٍ من أبناء زحلة والجوار، إفتتحت جمعية تجار زحلة فعاليات المعرض الميلادي " Berdawni Christmas Village برعاية رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد وحضور أساقفة المدينة وعدد كبير من التجار والصناعيين والعارضين والحرفيين وأهل الصحافة والإعلام .
الحفل الذي إفتُتح بالنشيد الوطني اللبناني وترانيم ميلادية ، أكد بعدها رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعاده في كلمته على ضرورة تحفيز الطاقات الشابة في كافة المجالات والقطاعات والميادين ، وخاصةً في زحلة والبقاع من أجل ترسيخ أهلنا في أرضهم وللتخفيف من النزوح والهجرة وخاصةً في هذه الظروف . سعادة أكد أن جمعية تجار زحلة لن تكون كمَن يُطلق الشعارات الإنمائية الشعبوية الموسمية عند الإستحقاقات الإنتخابية، وما أكثرهم هذه الأيام ، أما جمعية تجار زحلة سيكون شغلها الشاغل مصلحة تجار زحلة وأسواقها وأبنائها .
رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد نوّه بالمبادرات الفردية المتميزة الموجودة في المعرض ، مشيداً بجمعية تجار زحلة وسعيها الى دعم هذه المبادرات .
عربيد شدد على الخصوصيات المناطقية الصناعية والحرفية وخاصةً الزحلية ، والتي تساهم بالنشاط الإقتصادي اللبناني ، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تبقى الأمل بالنهوض مجدداً ، أضاف خاتماً بمعايدة كل الزحليين واللبنانيين.
عربيد يرافقه سعادة وعدد من المنظمين جالوا على جميع زوايا المعرض داعمين أصحاب المبادرات وسعوا الى تشجيعهم لمزيدٍ من النجاح والتقدم .
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