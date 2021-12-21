جمعية تجار زحلة افتتحت فعاليات المعرض الميلادي

وسط حشدٍ من أبناء زحلة والجوار، إفتتحت جمعية تجار زحلة فعاليات المعرض الميلادي " Berdawni Christmas Village برعاية رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد وحضور أساقفة المدينة وعدد كبير من التجار والصناعيين والعارضين والحرفيين وأهل الصحافة والإعلام .الحفل الذي إفتُتح بالنشيد الوطني اللبناني وترانيم ميلادية ، أكد بعدها رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعاده في كلمته على ضرورة تحفيز الطاقات الشابة في كافة المجالات والقطاعات والميادين ، وخاصةً في زحلة والبقاع من أجل ترسيخ أهلنا في أرضهم وللتخفيف من النزوح والهجرة وخاصةً في هذه الظروف . سعادة أكد أن جمعية تجار زحلة لن تكون كمَن يُطلق الشعارات الإنمائية الشعبوية الموسمية عند الإستحقاقات الإنتخابية، وما أكثرهم هذه الأيام ، أما جمعية تجار زحلة سيكون شغلها الشاغل مصلحة تجار زحلة وأسواقها وأبنائها .رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد نوّه بالمبادرات الفردية المتميزة الموجودة في المعرض ، مشيداً بجمعية تجار زحلة وسعيها الى دعم هذه المبادرات .عربيد شدد على الخصوصيات المناطقية الصناعية والحرفية وخاصةً الزحلية ، والتي تساهم بالنشاط الإقتصادي اللبناني ، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تبقى الأمل بالنهوض مجدداً ، أضاف خاتماً بمعايدة كل الزحليين واللبنانيين.عربيد يرافقه سعادة وعدد من المنظمين جالوا على جميع زوايا المعرض داعمين أصحاب المبادرات وسعوا الى تشجيعهم لمزيدٍ من النجاح والتقدم .