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أفراح ومناسبات
الخالدي زار الجناح اللبناني في "إكسبو دبي"
Lebanon 24
21-12-2021
|
09:25
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زار مدير ادارة قطاع الاستراتيجية والابتكار في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة الدكتور فوزان الخالدي، ترافقه المستشار الاول في رئاسة الحكومة لشؤون التنمية التربوية الدكتورة غفران بن سليمان وفريق متخصص، الجناح اللبناني في "إكسبو دبي"، واجتمع مع بعثة تكنولوجيا التربية خلال اسبوع المعرفة والتعليم، مستمعا إلى شرح مفصل من ممثلي المؤسسات المشاركة في البعثة، بحضور ممثلة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي هبة نشابة ورئيس البعثة اللبنانية في "إكسبو 2020" ربيع بعلبكي.
وكان شرح للحلول المبتكرة في التعليم قدمه المشاركون: رنا شميطلي، رين عباس، جورج رهبان، فادي عبد الخالق، مهدي غريب، صالح الرافع، الدكتور رامي عز الدين، الدكتورة غنى البدوي، ماغي الخطيب، رندة ميقاتي، شادي معصراني، ميرا حاطوم، ماهر محيو، الدكتورة ليلى شحرور، منى عيتاني، محمد ذياب، سمر صهيون، رانيا بكار، رضوان شعيب، الدكتور جمال مسلماني، سرج ديرجاني، زياد منذر، الدكتور ميلاد السبعلي وحسين ابراهيم ايوب.
وأكد الخالدي "أهمية المشاريع المطروحة والامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الامارات لاحتضان المشاريع الريادية والشركات الناشئة والابتكارات الواعدة"، فيما شددت بن سليمان على "أهمية التنمية وكيفية التعاون لتحقيق اهداف التنمية المستدامة و خاصة في القطاع التربوي".
بدوره، شكر بعلبكي لدولة الامارات "الاهتمام والدعم الذي قدمته للجناح اللبناني وخاصة لبعثة تكنولوجيا التربية من جمعية المعلوماتية المهنية PCA"، متمنيا ان "يستمر تواصل العقول وفتح الفرص في مجال الاستثمار في اقتصاد المعرفة".
من جهتها، شكرت نشابة الوفد الزائر على "الفرص الاستراتيجية والاهتمام الكبير الذي ترعاه دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا سيما في مجالات التطور العلمي والمعرفي من خلال اكبر حدث تشهده المنطقة العربية اكسبو دبي، وحضور الجناح اللبناني فيه وحرص الرئيس ميقاتي على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة".
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