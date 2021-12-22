لبنانيون مكرمون في قمة "SPRINT 2021"

عقدت قمة SPRINT 2021، التي نظمتها INCO بالشراكة مع منطقة باريس وRATP Dev، وهي شركة تابعة لمجموعةRATP .



أقيم الحدث في مدينة تونس في حاضنة ميناسا الشريكة لـSPRINT ، حيث اجتمع أعضاء الشبكة وممثلو النظام البيئي لروّاد الأعمال التونسيين.

على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت مهمة SPRINT هي دعم جيل جديد من رواد الأعمال في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، والعمل على الاستجابة محليًا وعالميًا للقضايا الحرجة المتعلقة بتغير المناخ والحفاظ على البيئة. بالشراكة مع 9 حاضنات في 8 مدن هي أبيدجان، الجزائر، أنتاناناريفو، بيروت، الدار البيضاء، داكار، يريفان، تونس، دعمت SPRINT أكثر من 350 شركة ناشئة مؤثرة في تطورها الدولي.

تم تخصيص هذا الحدث للجهات الفاعلة في الاقتصاد الجديد الذي يجمع بين خلق الثروات وتأثير ذلك على البيئة، حيث تمت مكافأة رواد الأعمال الأكثر إبداعًا. في الواقع، تنظم منطقة باريس، RATP Dev ، وهي فرع من مجموعة RATP، و INCOبشكل سنوي، قمة دولية توزع خلالها الجوائز على مجموعة من الشركات الناشئة المبتكرة الصديقة للبيئة وممثلي حاضنات الشبكة الشريكة.

قامت SMART ESA سمارت إيسا، الحاضنة التي مثلت لبنان في قمة SPRINT، بتقديم جائزتي 2020 و2021 لرائدي الأعمال اللبنانيين:

- فراس أبو فاضل، الفائز لعام 2020 ومؤسس Agrilink، وهو نظام سقي مستقل بالكامل، يعمل لكل نوع من النباتات، وفقًا لحاجته اليومية إلى الماء وأشعة الشمس.

- شربل صياح، الفائز بجائزة عام 2021 ومؤسس Mushtic، يقترح بديلاً قابلاً للتحلل الحيوي للستايروفوم Styrofoan بطبقات من الفطريات (جذور الفطر) ما يخلق خصائص تغليف وعزل أفضل.