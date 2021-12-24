برعاية ميقاتي... تكريم أعضاء بعثة تكنولوجيا التربية إلى دبي

أقيم احتفال تكريمي لأعضاء بعثة تكنولوجيا التربية اللبنانية إلى دبي، "لنجاحاتهم في تقديم الحلول المبتكرة في تكنولوجيا التعليم التي شاركوا من خلالها في أسبوع المعرفة وهم: نورا المرعبي، رنا شميطلي، رين عباس، جورج رهبان، فادي عبدالخالق، مهدي غريب، صالح الرافع، رامي عزالدين، زياد منذر، غنى البدوي، ماغي الخطيب، رندة ميقاتي، شادي معصراني، ماهر محيو، ليلى شحرور، منى عيتاني وحسين ابراهيم ايوب، ممثلين لكل من محمد ذياب، سمر صهيون، رانيا بكار، رضوان شعيب، جمال مسلماني، سرج ديرجاني وميلاد السبعلي.



ورعى الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بمستشارته للشؤون التربوية هبة نشابة الاحتفال، وحضره وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ممثلا بالمسؤول عن المنح الدولية في الوزارة وليد زين الدين، مديرة المشاريع في حكومة الامارات أسماء الجناحي، السفير اللبناني في الإمارات فؤاد شهاب دندن، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، القنصل العام اللبناني في دبي عساف ضومط، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ممثلا بوسام العميل، رئيس جمعية "سند لبنان" حكمت ناصر، المدير العام للجمعية المنسق العام ل"شبكة التحول والحوكمة الرقمية" نديم منصوري، الأمين العام لمجلس الأعمال اللبناني في إمارة دبي نضال ابو زكي، رئيس البعثة اللبنانية لتكنولوجيا التربية في جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA العضو المؤسس في تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية MENA EDTECH ALLIANCE ربيع بعلبكي، منسق قطاع النقابات في شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان النقيب محمد حسن الهبري وشركاء من أجنحة الدول العربية.



افتتح الاحتفال بالنشيدين الإماراتي واللبناني، وكانت كلمة لبعلبكي عدد فيها "أسباب نجاح البعثة لما فيها من سابقات في عناوين متعددة". وقال: "أولا، تعتبر أول مشاركة على شكل بعثة متكاملة شكلا ومضمونا وتخطيطا وأهدافا. ثانيا، أول مبادرة برعاية رئيس الحكومة اللبنانية. ثالثا، أول مبادرة متخصصة من نوعها في مجال تكنولوجيا التربية تطلق تحالفا عربيا متخصصا من خلال إكسبو دبي وهو تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية MENA EDTECH ALLIANCE. رابعا، أول احتفال يحظى بحضور أكبر عدد من كبار المسؤولين رجال الأعمال اللبنانيين يشهده الجناح اللبناني حتى تاريخه. خامسا، تميز الحلول المقدمة من 25 شركة لبنانية بالابتكار والجدة".



أضاف: "الاهتمام والدعم الذي حظيت به هذه البعثة التربوية على الصعيد العالمي والعربي كان مذهلا وبخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اجتمع مع اعضاء البعثة، كبار قادة المشاريع والإدارة والابتكار والتنمية والتربية، بالإضافة إلى فرصة اللقاء بكبار المشاركين الدوليين في اكسبو دبي خلال قمة مؤتمر RewirED، وكذلك الاتفاقات المهمة جدا التي وقعت مع كبرى المؤسسات الدولية، وهذه البداية التي انطلقت من دبي إلى العالمية، وتقرر أن أولى زيارات البعثة رسميا ستكون إلى سلطنة عمان في منتصف شهر شباط، تليها محطات كل ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، وتكلل بقمة عربية جامعة لأعضاء التحالف سنويا، وذلك لتنفيذ خطة 20x20 أي تبادل البعثات بين الدول لتشبيك وتثبيت الشراكات بإنتاجية وفعالية، والتي يتوقع ان تصل الى عشرات البعثات المتخصصة في تكنولوجيا التربية خلال السنوات المقبلة".



وشكر لميقاتي "رعايته ممثلا بالأستاذة هبة نشابة، وأخص بالشكر جميع الحضور الرسمي والوزير السابق محمد شقير والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر وألفونس ديب ورئيس جمعية المعلوماتية المهنية كميل مكرزل وميرا حاطوم وسلطان سليمان، الدعم وهذه الفرصة للارتقاء بالتربية ونقل صورة لبنان الحقيقية إلى العالم. والشكر للشركاء الدوليين الدكتور طلال ابو غزالة، براين بابسيتا وفيكاس بوتا وبابلو لانغا والاعضاء مؤسسي التحالف من كل الدول العربية وبخاصة الدكتور فريد حسن من المملكة المغربية والدكتور فايز الظفيري من دولة الكويت والدكتور عبدالعزيز آل إسحاق من دولة قطر والدكتور علي الحكمي من المملكة العربية السعودية والدكتور بدر العنزي مدير الجناح الكويتي كل ما قدمه من دعم للبعثة اللبنانية".



ونوهت ممثلة ميقاتي في كلمة ب"النجاح الباهر لأعمال البعثة"، مشددة على أن "المشاركين هم سفراء لبنان في ريادة التربية والابتكار"، شاكرة ل"الامارات العربية المتحدة الشقيقة باسم الرئيس ميقاتي، هذه الفرص المهمة التي قدمتها دولة الإمارات بحكمة حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته".

وشكرت الحضور الرسمي من لبنان وكل أعضاء وفد البعثة "وخصوصا لبعلبكي والمرعبي المهنية العالية في هذا الاسبوع المميز".



ثم وزعت الدروع وتوالت الكلمات المهنئة لكل من زين الدين والجناحي وبدران ودندن وضومط والعميل وناصر وأبو زكي. واختتم اسبوع المعرفة بغداء للحاضرين.



وكانت الرئيسة التنفيذية للمنظمة البريطانية لتكنولوجيا التربية BESA الدكتورة كارولين رايتس، تراسلت مع بعلبكي، مؤكدة تجديد توقيع مذكرة التفاهم مع الجمعية المعلوماتية المهنية PCA وتوقيع اتفاق تعاون مع تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية خلال فاعليات أضخم قمة ومعرض لتكنولوجيا التربية في لندن، في آذار 2022.