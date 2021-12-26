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أفراح ومناسبات
"شباب العزم" نظم ورشة عمل بعنوان "فوائد الخريطة الذهنية"
Lebanon 24
26-12-2021
|
11:11
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نظم "شباب العزم" ورشة عمل تدريبية على مدى يومين، بعنوان "فوائد الخريطة الذهنية"، وذلك في مقر شباب العزم في طرابلس.
وركزت الدورة على "أهمية الخريطة الذهنية في حياتنا العملية والشخصية والأسرية، وعلى أهمية تحديد وظائف الدماغ ومختلف الخصائص التي تميزه".
وتميزت الدورة بحيوية بين المدرب والمتدربين، الذين تفاعلوا مع المادة المقدمة، وتم التأكيد على أن التغيير يبدأ من الذات، وأن كل المعوقات يمكن تجاوزها بالإرادة والعزيمة القوية".
واختتمت الدورة بتوزيع شهادات للمشاركين.
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